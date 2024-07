A Prohens se le atraganta Le Senne o cómo Vox chulea al PP

Que el despreciable presidente del Parlamento balear manifieste que no se plantea dimitir, aunque el cargo que ocupa le supone una carga, no especifica si insoportable, es sarcasmo, propio de dictadorzuelos, caso del general Franco (serlo no fue óbice para que asesinara a mansalva), que aseguraba que la responsabilidad «del mando» que Dios le había otorgado, de la que no podía abdicar, era mucha y pesada. Gabriel Le Senne no asesina, salvo a la foto de Aurora Picornell, que, casi noventa años después de ser violada embarazada y masacrada por falangistas en tierras de Mallorca, resplandece con inusitada fuerza, con manifiesta grandeza. Le Senne es un desgraciado de medio pelo, pero así y todo, se le está atragantando a la presidenta de la Comunidad Autónoma balear, a la señora Marga Prohens, que siempre pechará con el baldón de haberlo situado donde todavía se halla. La crisis desatada por Vox, que ya es definitorio que haya sido la extrema derecha la que rompa a medias con el PP y no el partido de Feijóo con ella, deja a Prohens incapaz de obrar con decisión para decir hasta aquí hemos llegado; quien sí ha tenido arrestos es la portavoz de Vox, la diputada Manuela Cañadas, asegurando que Prohens no debe olvidar que es presidenta gracias a los votos de Vox, añadiendo, estableciendo cierta lógica política, que si Le Senne es obligado a dimitir, Prohens ha de seguir sus pasos. Vox chuela al PP y el PP balbucea, al menos lo asegura Prohens, informando de que no hay ninguna novedad, que «seguimos a la espera». ¿A la espera de qué, presidenta? ¿Aguardar a que Gabriel Le Senne le facilite el trabajo que a ella le corresponde y abandone la presidencia de la Cámara legislativa? No parece que vaya a suceder, Le Senne, aparte de considerar un pesado fardo el cómodo cargo que ocupa, de opinar que si lo remueven descansará, asegura tajante que no tiene intención de dimitir. Así que a la señora Prohens no le queda otra que encomendarse a los socialistas, porque hacer el desalojo contando con los tránsfugas de Vox hasta para las inmensas tragaderas que caracterizan al PP tiene pinta de ser excesivo. Qué manjar más selecto sería para Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y el justito Agustín Buades, tránsfugas sobrevenidos de ida y vuelta, ofrecer su voto para apiolar a su fraternal colega.

La crisis está evidenciando varias cosas, la primera, fundamental, que a Marga Prohens se le ha atragantado, que le viene grande, lo que en sí mismo no es novedad, dado que a la presidenta, en su primer año, son muchas las disyuntivas que le superan, salvo, claro está, la amnistía para las edificaciones ilegales en suelo rústico, porque el PP estará siempre decantado a legalizar lo que debiera ser ilegalizable; ahí nada se le atraganta al Gobierno del convoluto de Campos, que para eso lo es.

Retornando a lo que nos ocupa: ¿a qué diantres aguarda el PP de Prohens para solicitar la complicidad del PSOE, que se la ha ofrecido reiteradamente, y prescindir de una vez por todos de quien ha sido, es de largo el presidente más tóxico del Parlamento balear, y eso que ha habido quienes dejaron alto el listón de la ausencia de categoría, pero lo de Le Senne va más allá: exhibe cuáles son los usos de la extrema derecha; está en su naturaleza hacer lo que Le Senne ha protagonizado con la foto de Aurora Picornell: desprecian lo noble y decente que hay en la condición humana si no se acomoda a sus modos y maneras. Por sus obras los conoceréis, los vamos conociendo.

Se me permita el desahogo: a esa gente, de España y medio planeta, de toda laya y condición, el siniestro negro uniforme de la calavera les sentaría como un guante.

