La Comissió Europea en el seu programa Fit for 55 per reduir les emissions de la UE un 55% el 2030 fa una crida clara a la reducció de les emissions de tots els mitjans de transport, terra, mar i aire. No és una qüestió banal, ja que el transport és un dels grans emissors de gasos contaminants.

En matèria aèria i marítima s’aposta per l’ús de combustibles menys contaminants, tot i que mesures com les que ha pres França de no oferir vols en trajectes que es poden fer en tren en manco de dues hores i mitja, també impulsen l’assoliment dels objectius. En el transport marítim ja està molt més avançada la tecnologia per poder emprar combustibles nets, com l’hidrogen verd, però encara queda camí pel desenvolupament i millora de l’eficiència.

Però la gran aposta ve a la mobilitat terrestre. I aquí Balears ja porta feina feta, tot i que en queda per fer. Som la primera comunitat autònoma en punts de càrrega per vehicles de l’Estat amb més de 840 punts d’accés públic i 560 de titularitat pública. L’objectiu que es va marcar a la llei de canvi climàtic de tenir 1000 punts de càrrega en 2025 es podrà assolir durant 2022. A més el programa d’adquisició de vehicles elèctrics MOVES 2 ha estat un èxit amb més del doble de sol·licituds que el MOVES 1. Però la passa endavant s’ha fet amb el MOVES 3, en el que hem estat la primera comunitat en publicar la convocatòria d’ajudes. En aquesta convocatòria Balears ha rebut 4 cops més recursos que en l’anterior, i en dues setmanes ja s’han sol·licitat més de 3 milions d’euros d’ajudes, sobretot en infraestructura de càrrega pública. Això, ens col·loca en una bona situació per a que el vehicle elèctric s’implementi a la comunitat i puguem deixar enrere, tal i com preveu la Comissió Europea, els vehicles de combustible el 2035; i tal i com diu la nostra llei de canvi climàtic deixar també enrere el dièsel el 2025.

Val a dir que bona part de l’èxit d’aquestes ajudes és l’increment que ha tingut l’ajuda amb desballestament del vehicle antic, ja que tenim un parc mòbil especialment saturat, amb 0.87 vehicles per habitant, no per permís de conduir. I aquesta lluita l’hem liderada també des de les Illes Balears i hem trobat la complicitat del Ministeri que és conscient també de la necessitat de no sumar vehicles, si no de substituir-los i a poder ser, reduir-los.

I en el sentit de reduir vehicles de les nostres illes, i els que hi hagi siguin de zero emissions estem treballant totes les administracions. Des de les municipals, com la de Palma que el proper any disposarà de busos moguts per hidrogen verd produït a Mallorca i que ha dut a terme una renovació de la flota, a l’autonòmica que ha incorporat autobusos interurbans elèctrics i de gas natural reduint notablement les emissions. Certament hem de seguir millorant en el transport públic per a crear una alternativa real a l’ús del vehicle privat, però no tot passa per l’administració, com a ciutadania hem de saber que la lluita contra el canvi climàtic és una qüestió global, on totes hi tenim una responsabilitat. Poc a poc, hem d’anar canviant certs hàbits i reduir l’ús del vehicle privat per mobilitat compartida, col·lectiva i pública és una de les passes que haurem d’anar fent durant aquesta dècada.