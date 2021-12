En acabar un any hi ha la tendència a fer un balanç sobre les fites aconseguides, les que no i les que ens posarem de cara l’any que ve. A la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic no serem menys, i el primer que crec necessari fer és la feinada de tot l’equip que ha fet possible que haguem arribat a finals de 2021 amb un alt percentatge de fites aconseguides. Sovint es reconeix poc, però és bén necessari.

Seguint la feina iniciada per Aitor Urresti a la Direcció General, hem tingut un any certament animat en quant a la convocatòria d’ajudes per a accelerar la transició energètica. Hem passat de 1800 sol·licituds d’autoconsum el 2020 a més de 5000 durant el 2021, multiplicant per dos la potència instal·lada i arribant a més de 4500 instal·lacions. Això en bona mesura ha estat possible gràcies a l’increment pressupostari que va realitzar el Govern i haver estat la primera comunitat autònoma en treure la convocatòria pública d’autoconsum finançada amb fons Next Generation.

Aquests fons, a més de poder fer palanca per a la transició energètica a les illes també ens han servit per seguir essent pioners en mobilitat elèctrica, amb un programa com el MOVES III que segueix incrementant els punts de càrrega elèctrica i vehicles endollables, arribant a més de 900 sol·licituds a l’any 2021 per valor de més de 7.5 milions d’euros.

La ciutadania, el sector empresarial i l’administració pública s’han posat les piles i treballem de forma coordinada per no deixar passar cap oportunitat per a seguir remant cap a la descarbonització de la nostra terra. A més, ho hem de fer amb un caire innovador i social. I en aquest sentit aquest 2021 han vist la llum dos projectes importants, ja no com a teoria, sinó com a realitat.

El primer és la generació de la primera molècula d’hidrogen verd a tot l’Estat, concretament a Lloseta, una fita que situa a Mallorca al mapa europeu, no pel seu model turístic, com fins ara, sinó per ser pioners en innovació energètica. La pròpia Úrsula Von der Leyen posava l’exemple de la planta d’hidrogen de Lloseta per a seguir treballant en tots els vectors energètics possibles per a fer front a repte més gran de l’humanitat, la lluita contra el canvi climàtic.

El segon projecte ha estat l’autoconsum compartit impulsat per l’Institut Balear de l’Energia (IBE), on més de 30 families, administració pública i empreses es beneficiaran d’una instal·lació d’autoconsum situada a una escola que dona energia renovable a preu de cost. Una iniciativa que durant el 2022 es multiplicarà per quasi 40 a diferents indrets de Balears, gràcies a la voluntat de diversos municipis i sobretot a la feina del personal de l’IBE i del seu Director Gerent, en Ferran Rosa. En resum, hem posat a l’abast de la ciutadania els primers kW públics a preu de cost i que ajuden des de ja a abaratir la factura de la llum.

S’han duit a terme múltiples actuacions que ens ajuden a ser cada cop més sostenibles i menys contaminants. Hem augmentat la generació renovable més d’un 70%, autoritzant la posada en servei de parcs fotovoltaics després de 10 anys sense fer-ho, reduim les hores de funcionament de centrals tèrmiques, avancem en l’autoconsum dels edificis del Govern, hem aprovat el Decret de Registre de Petjada de Carboni, aprovat dons Plans de Millora de Qualitat de l’Aire a Palma i Maó…s’ha fet molta feina i en queda molta per fer.

Finalment, el Pacte de govern ha aprovat uns pressupostos que aborden la Transició Energètica com a eix clau, dotant a aquesta Direcció General la xifra més alta de la seva história. La Transició energètica és una realitat i el 2022 serà l’any d’acceleració del canvi del model energètic de les Illes Balears.