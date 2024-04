La mujer del rojo

No confundir con la mediocre peli que de jóvenes fuimos a ver sin vergüenza y con avidez de mala que era. Una sola letra separa lo superficial de lo más profundo en este país, pues hay todavía algún tipo de «derecho de pernada» y esto es un artículo pop en el contexto de lo que van provocando los medios de este Reino de pacotilla. Las socialdemocracias de más al norte se equilibran, con las respectivas coronas, en sociedades que suelen ejercer la Democracia de forma mucho más eficaz. Allí los monarcas campean más cómodos con gobiernos republicanos, aquí las inercias no varían el rumbo y solo los fondos son europeos en un contexto en el que el dinero lo justifica todo, demasiada gente que no ha dado un palo al agua en su vida maneja el cotarro con tal desfachatez que marca el ritmo de su personal reguetón político, incluso siguen atreviéndose a entrar en lo privado que aunque parezca algo nuevo no lo es bajo ningún concepto. Recuerden la pareja Montero/Iglesias en ese peligrosísimo esperpento diario de monarquía bananera a las puertas de una casa con recién nacidos o los ataques recibidos las últimas semanas contra representantes públicos que son realmente actos de una tradición muy consolidada en el tiempo. Ir contra la España real, o posible, la misma que Pi i Margall intentó vertebrar a la hora de ceder en los posibilismos que llevasen a la convivencia y que a la hora de votar demuestran que es exactamente donde se ubica una mayoría de ciudadanas y ciudadanos que buscan estabilidad, aquello que pueda contentar, de algún modo, al mayor número de personas. La tradición sigue siendo que unos pocos, auténticos ejemplares carpetovetónicos, nos marcan la agenda al resto. Con el Presidente Sánchez lo han logrado. El país pendiente del mal funcionamiento de la división de poderes, pues igual se van a ir de rositas aunque se demuestren los castillos de cartón que sustentan la impunidad de presuntos políticos amparados en presuntos periodistas. Con la llamada izquierda vale todo, contra ella mucho más. La derecha siempre ha dirigido más el país en la oposición que cuando gobierna que pasa el día gesticulando o hablando catalán en la intimidad. Vomitivo un estado lastrado en este interminable punto desde hace ya decenios y como algunos analistas apuntaron, desde que Aznar desplegó su infamia el 11-M. Una auténtica internacional fascista desde ese caudillín a Bolsonaro y de Trump a Putin.

Muchos intentan sostener que el Presidente aprovecha para reajustar al alza una mermada intención de voto e incluso buscando un fuerte efecto en las catalanas para incrementar las posibilidades de Illa, pero la parte humana es siempre muy importante en situaciones límite que ya se van reiterando peligrosamente. Las mujeres de los rojos siempre han pagado los platos del compromiso con la libertad de sus compañeros, claro que Sánchez también los tiene con el ibex35, pero igual que usted maneja tarjeta de crédito y cada día hecha humo a la atmósfera poniendo gasolina. La impunidad secular de ciertos apellidos (da igual si son vascos, catalanes o castellanos pues siempre son los mismos y nacen crecen y se reproducen… sobre todo institucionalmente) ya es secular y sus réplicas, aunque más suaves, se van repitiendo en el tiempo, en más baja intensidad pero con la mala folla de siempre (artículo pop) e idéntico procedimiento. Creando dolor en una familia o grupo humano en concreto, siempre algo queda. Un juego que en democracia resulta demencial y sufragamos todas y todos.

A mi querida àvia Margot, en can Mir, un falangista le propuso soltar a su marido si se iba antes un rato con él, pero el catalán en la intimidad solamente lo hablaba con su pareja, Volney, y a las puertas de la cárcel de las avenidas después de entregarle ropa limpia, le escupió al facha en toda la cara. Ella de tradición socialista y misa diaria, mi abuelo de tradición anarquista de Palafrugell, una mujer delgadísima en los huesos , pequeña, algo rubia y muy blanca de piel, austera y elegante, como Olivia de Popeye, los labios pintados igual. Justo le vino que no fuesen a por ella, pero incluso entre la xurma siempre hay alguien con dos dedos de frente, como en las buenas personas de derechas hoy hay vergüenza de la táctica de sus titulares.

Un hombre solo puede escapar de la muerte cuando los suyos le dan la mano. El fascismo y el dinero, el capital, son promiscuos con la muerte, por eso trafican con ella. Observen las guerras en marcha y a sus señores. Nuestra democracia y su futuro están muy cercanos a ella, digamos que tienen el horizonte nublado, como nuestros valores europeos de igualdad y fraternidad. El orden o el desorden en el que hemos crecido desde 1945 sigue desmoronándose mientras el capital se afianza con los totalitarismos del color que sean.

Estos días volvamos a reflexionar ante la agresividad de algo tan antiguo en el tiempo: «L’ únic que venç a la mort és l’amor».