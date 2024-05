La serie documental de seis capítulos, 'El caso Asunta', que narra el impactante crimen que conmovió a toda España, contó con la protagonización de Candela Peña y Tristán Ulloa, los cuales estaban basados en Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres condenados a 18 años de cárcel por el asesinato de Asunta, su hija menor. La serie filmada a lo largo de cinco meses en Santiago de Compostela no fue una experiencia sencilla según los propios actores.

La expectación en torno a la serie documental fue enorme, ya que "El caso Asunta" es una de las principales apuestas de Netflix para el pasado mes de abril. Durante la promoción, Candela Peña participó en el pódcast La Script y reveló que durante la filmación recibió numerosos insultos de parte del público, especialmente por abordar un tema tan delicado como el caso de Asunta Basterra.

Candela Peña sobre los insultos durante el rodaje

"Me han insultado muchísimo. Yo he rodado en Santiago cinco meses con 'hija de puta, muérete', pero ya no solo por el personaje que estás interpretando, sino por una actriz que va a sacar dinero de algo terrible", confesaba Candela Peña, aunque la actriz de El caso Asunta también afirma que estaban más dirigidos a la figura de Rosario Porto.

A pesar de las dificultades, Candela Peña afirma que lo primero es "no juzgar a un personaje", e incluso hace una confesión que prometió no hacer: "Esto es raro y no lo voy a volver a decir nunca más, he dicho en Netflix que no lo diría", afirmaba la protagonista de la ficción de la plataforma de streaming en el pódcast La Script.