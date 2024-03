Un día más, Moisés y Óscar se enfrentaban en el rosco final de 'Pasapalabra'. El madrileño que venció en la silla azul a Angélica sin mayores problemas, volvía en el último programa de los invitados. Nicolás Coronado, Pepa Aniorte, el cantante Diego el Funambulista y la actriz catalana Carla Nieto ya estaban en su tercer programa y las opciones por ver en nuevo duelo de alta tensión estaba asegurado.

Óscar logró superar con éxito la temida 'Silla Azul' en este programa, aunque su intento por romper la racha de empates no tuvo el resultado esperado. Sin embargo, parece que la presión por ganar el bote le ha proporcionado una determinación renovada, llevándolo a realizar un Rosco impresionante. A pesar de contar con menos tiempo que su contrincante Moisés, el concursante madrileño se posicionó en la delantera, desafiando las expectativas.

Óscar había terminado su rosco con 22 aciertos y ningún fallo en su programa 105 de 'Pasapalabra'. Era el turno de Moisés. No es la primera vez que ocurre y es que casi siempre los dos buscan la misma estrategia. Moisés va más relajado y casi siempre se guarda alguna palabra bajo el brazo en la segunda vuelta al rosco. En el caso de Óscar es todo lo contrario. El madrileño prefiere acabar cuanto antes el rosco incluso callar si no sabe las palabras y pasar toda la presión a Moisés que ayer se vio soprendido por esta palabra.

Cuando parecía que el empate iba a volver a ser el resultado, Moisés se equivocó: "Impresionismo". Roberto Leal recitó:"No. Empieza por I, movimiento pictórico abstracto que se desarrolló en Europa mediados del siglo XX opuesto al arte abstracto geométrico, Informalismo.

Rápidamente Moisés no se creía y expresó un: "¡Andá! No me salen las cuentas". Después de una serie de empates, el futuro de Moisés en el concurso pende de un hilo. Óscar solo podía esperar a ver qué ocurría, pero al final pudo celebrar su tan ansiada victoria, enviado a su rival a la 'Silla Azul'.