'Pasapalabra' es cada vez más emocionante. El concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal está sacando a relucir a dos de los mejores concursantes. Y es que como hicieron, Rafa Castaño y Orestes Barbero hace prácticamente dos años, el riojano y el madrileño están realizando grandes roscos y siempre se quedan a pocas palabras de llevarse a casa más de un millón y medio de euros.

Con estos dos concursantes, cualquier fallo puede decantar la balanza a favor de uno o del otro. Los errores se pagan caros y la silla azul es esa prueba en la que ninguno de los dos quiere pasar y si por ello hay que empatar para volver al siguiente programa se hace así. Esta vez Moisés realizó una de sus mayores proezas. El riojano acertó siete de las nueve palabras que le quedaban a él para empatar junto a Óscar.

No podemos dejar de ver esta magnífica competición entre Moisés y Óscar por el bote final. 💥#Pasapalabra965, ya disponible en @atresplayer 😎 https://t.co/j46WDiE0WG 🔠 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 27 de febrero de 2024

El momento de celebración de Moisés

En el anterior programa el rosco y la presión no pudieron con el riojano que se plantó igual que su compañero en 23 aciertos y ningún fallo para repartirse los 1200 euros y evitar así la silla azul, un lugar que a estas alturas del bote ninguno de los dos quiere ver y donde una retirada a tiempo, es una victoria en 'Pasapalabra'.

Cualquier mínima duda en algún vocablo hizo estallar las alarmas tanto en Moisés como en Óscar y el silencio se apoderó del rosco para seguir un programa más y coleccionar así más de 100 roscos juntos, algo que solo han podido conseguir Rafa y Orestes.

Así libera su tensión el concursante

En el momento en que Moisés empató sin querer pegó un 'manotazo' al atril que los acompaña durante el 'Rosco' y en el último programa Óscar explicó que lo sucedió: La verdad que la dinámica no es mala y luego la reacción final que tuvo Moisés fue muy televisiva y muy chula verla de cerca".

En ese momento, al inicio del programa, Moisés pidió disculpas a Óscar quizás por la euforia con la que celebró el empate. Al ser preguntado por Roberto Leal, el riojano, que está a una semana de hacer 200 programas en el concurso lo explicaba: "La mano ya está bien".

Rápidamente en un tono humorístico Leal le preguntó: "¿El atril también no? A lo que contestó: "No lo sé, espero que sí. El atril resiste, ya le he pegado unos cuantos (refiriéndose a un manotazo), pero bueno es mi manera de quitarme la presión y la verdad es que Óscar me puso bastante presión".