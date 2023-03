Cada día a las ocho de la tarde, cuando comienza a 'El Rosco' de 'Pasapalabra', la tensión en las casas aumenta. Comienza el duelo entre Rafa Castaño y Orestes Barbero.

Aunque parecía que el momento aún estaba bastante lejos, lo cierto es que el momento histórico se vivirá esta noche a las 22:45. La eterna competición entre Rafa y Orestes llegará entonces a su fin.

Antena 3 lleva ofreciendo este duelo a todos los fans del programa desde junio de 2022, cuando llegó Rafa para poner a Orestes contra las cuerdas. Es innegable el talento que tienen y la tensión que crean siempre que se enfrentan. La competitividad que existe entre ambos ha aumentado la audiencia del concurso, convirtiéndolo en uno de los programas más vistos, acumulando una media de más de 2 millones de espectadores diarios.

El bote actual es el más grande de la historia del programa, 2,25 millones de euros.

Rafa hace historia en 'Pasapalabra'

Tan solo un día después de un histórico empate en el programa, cuando tanto Rafa como Orestes se quedaron a una del bote, el sevillano hizo historia acertando una tras otra todas las letras hasta llegar a la 'Y', cuando no supo qué contestar.

Cuando Rafa llegó a la 'Y', el ‘apellido del cardenal que fue preceptor del rey Luis XV de Francia y ministro de Estado entre 1726 y 1743’, no supo la respuesta. ‘’Voy a decir algo, pero vamos, que no lo sé, me ha venido a la cabeza una respuesta que no sé si tiene que ver con Luis XV, pero no puedo más con esta tensión’’, confesó el periodista, arriesgándose con "Luynes" para la 'Y', aunque, finalmente, falló. El periodista se quedó a una del bote, acertando la 'Z' en la siguiente vuelta.

Hacía más de 14 años que no se veían 23 aciertos consecutivos, cuando José Manuel Lucía los acertó en 2009.