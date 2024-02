El programa 'Pasapalabra' continúa atrayendo a una gran audiencia y sigue acumulando excelentes datos de espectadores. El emocionante momento en que Óscar Díaz o Moisés Laguardia completen el rosco y puedan llevarse los más de 1,3 millones que conforman el bote es algo que nadie quiere perderse.

Actualmente, ambos concursantes siguen el mismo patrón que hace meses siguieron otros dos concursantes legendarios: Orestes Barbero y Rafa Castaño, quienes permanecieron en el programa de Antena 3 durante más de un año. Tanto Moisés como Óscar han estado ocupando los sillones de 'Pasapalabra' desde después del verano, pero después del último programa, todo podría cambiar.

Los enfrentamientos recientes entre Moisés y Óscar han sido muy parejos. Ambos llegan a la segunda vuelta del rosco con un número similar de aciertos. Se enfrentan a una palabra que, como mucho, les dará un empate y, con suerte, la victoria sobre el rival, pero nunca el premio mayor. Siempre quedan palabras sin resolver, ya que no quieren arriesgarse para no cometer fallos cuando saben que no tienen la palabra y, por lo tanto, no tienen la oportunidad de llevarse el bote.

En los últimos duelos, el rosco se lo ha llevado Óscar de manera clara, asegurando la continuidad del madrileño y de pasar la maldición del programa 84 en el concurso de Atresmedia.

El rosco comenzó como de costumbre, con pocas respuestas correctas y muchas dudas por parte de los concursantes. En esta ocasión, Moisés tuvo un comienzo prometedor, pero eso no garantizó su éxito. Óscar sigue en racha esta semana y ha vuelto a poner a Moisés en apuros en el Rosco. Con 23 aciertos, se convirtió en ganador y mantendrá el color naranja, mientras que Moisés deberá pasar nuevamente por la Silla Azul.

Y eso que la prueba empezó bastante bien para Moisés. El dominio ha sido suyo durante la primera vuelta, que ha terminado con 18 aciertos. Su ventaja ha llegado a ser de siete aciertos, con un parcial de 20-13.

A partir de ahí, Óscar ha empezado a remontar. Además, su segunda ronda de preguntas le ha permitido desmarcarse hasta situarse a sólo dos letras del bote de 1.408.000 euros. De nuevo, ha optado por la prudencia y se ha plantado, dejando toda la presión en su rival.

Sin embargo, en el último programa, se vivió un drama y uno de los concursantes cayó de manera irremediable, poniendo en peligro su permanencia en el programa. Aun así, el riojano ganó el duelo a Yasmin. Moisés expresó su preocupación sobre una de las letras que tenía pendientes, reconociendo que le causaba pánico. Aunque logró encontrar la letra P que temía, la letra R le dio un disgusto que lo enfadó: "Otra vez por una letra". Obligado a alcanzar los 24 aciertos, su destino fue la silla azul.