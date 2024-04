Nuevas retenciones en el control de seguridad del aeropuerto de Palma

Centenares de pasajeros se han visto obligados a esperar de pie más de una hora para poder superar el filtro de seguridad del aeropuerto de Palma, antes de poder acceder a la terminal.

Esta situación, que se ha estado produciendo a lo largo de toda la mañana, ha provocado una profunda indignación entre los pasajeros, que no llegaron a aclarar la circunstancia por lo que la cola de seguridad iba tan lenta, aunque temen que se trata de una huelga encubierta de los trabajadores que se encargan de dicho filtro.

Esta retención se produce en ambos lados de entrada para pasar a este filtro de seguridad. Uno de los pasajeros afectados por esta situación, que estuvo a punto de perder el vuelo, explicó que las colas de gente superan los filtros que autorizan la entrada al área de seguridad del aeropuerto. “No nos han dado ninguna explicación, pero estas colas no son normales. No hay derecho que nos hagan esperar más de una hora de cola para poder superar el control de seguridad. Seguro que muchos pasajeros habrán perdido sus vuelos”, detalló.

El malestar se extendía tanto a los pasajeros nacionales, como extranjeros, que también se han sumado a esta indignación, ya que ningún responsable del aeropuerto se ha dirigido a ellos para explicarles esta situación.

Lo ocurrido esta mañana en el aeropuerto de Palma ya se produjo hace tres semanas, días antes de las jornadas de Semana Santa. Esta situación se prolongó durante varios días y respondía a una queja encubierta de los vigilantes de seguridad, para quejarse de las condiciones laborales.