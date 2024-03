Huelga de celo en el aeropuerto de Palma: Así se han concertado los trabajadores de los filtros de seguridad para provocar el caos

Una huelga de celo, es decir una acción concertada de los trabajadores de Trablisa que prestan servicio en los filtros de seguridad del aeropuerto de Palma, ha llevado este viernes el caos a Son Sant Joan entre las siete y las once y media de la mañana, en plena jornada de operación salida por las vacaciones de Semana Santa en Mallorca.

En esa franja de cuatro horas y media, los trabajadores decidieron, tras ponerse previamente de acuerdo, cumplir de forma estricta con la normativa laboral y de seguridad de su trabajo, sin la mas mínima muestra de voluntarismo para agilizar los procesos, lo que colapsó el servicio, formando largas colas frente a los controles y provocado que muchos pasajeros de entre los miles que se han visto afectados no pudieran llegar al módulo de embarque a tiempo y finalmente perdieran el vuelo que habían contratado.

"Lo que han hecho los trabajadores es realizar el procedimiento propio de los filtros de seguridad del aeropuerto, pero como toca, con los tiempo que tocan cada vez que un pasajero hace saltar la alarma en uno de los arcos y aplicando al pie de la letra la normativa relativa al equipaje de mano", ha confirmado uno de las trabajadores de la empresa subcontratada por Aena.

El motivo de la protesta, ha añadido, es el «descontento de los trabajadores con la falta de mejoras salariales, la no contabilización de las horas extras y las cada vez mayores exigencias en tareas atribuidas y exigencias de formación», han detallado trabajadores consultados.

Por su parte, un portavoz de Trablisa ha definido lo ocurrido como "un problema puntual ya solucionado", pese ha prolongarse durante cuatro horas y media. Ha negado cualquier conflicto laboral o huelga en la empresa. Y ha asegurado que en los filtros "había personal suficiente para cubrir el aumento de pasajeros" del inicio de la Semana Santa.

La abogada mallorquina Marian Roig, tenía previsto viajar ayer a Madrid con su familia en un vuelo de Ryanair que despegaba del aeropuerto a las 10.30 horas, pero finalmente ha perdido el vuelo y se ha visto obligada a improvisar. "A las ocho y diez he llegado a la zona de los controles de seguridad, he accedido con la tarjeta de embarque, pero había tanta gente con solo tres líneas disponibles que finalmente he perdido el avión después de una hora de espera", ha lamentado a este diario.

Bernardo Arzayus

"Los trabajadores obligan a pasar en una bandeja el móvil y en otra el cargador, ralentizando los procesos"

"La gente comenta que es huelga encubierta de trabajadores, porque estas esperas tan prolongadas no son normales, no sé qué ocurrirá este verano en jornada con más tráfico aéreo", se ha preguntado, al tiempo que detallaba que los trabajadores obligaban "a pasar en una bandeja el móvil y en otra distinta el cargador, lo que no sucede nunca, ralentizando las colas y dilatando todos los procesos".

"Delante de mí una trabajadora ha cerrado una de los arcos de seguridad que tenía pendiente una cola inmensa, excusándose ante los pasajeros con la frase: Lo siento, estoy sola no puedo hacer más", desvela la abogada, que al perder el avión con destino a Madrid ha comprado nuevos billetes para ella y su familia y ha vuelto a esperar frente a los filtros de seguridad 45 minutos más.

"Suerte que he encontrado otro vuelo a Madrid de Air Europa a las 12.30 horas, pero cuando he vuelto a los controles de seguridad las colas superaban el recinto. Y al alcanzar los arcos un trabajador me ha dicho: La culpa es vuestra porque no sacáis del equipaje las cosas como toca», ha revelado sorprendida.

La mayoría de los afectados culpaban Aena por la falta de previsión, al interpretar que había menos trabajadores en el servicio por su culpa y no de la empresa subcontratada.

Otros comentaban que las huelgas se anuncian, no se llevan a cabo sin previo aviso, porque muchos pasajeros en Mallorca vuelan a la península por necesidad sin otra alternativa posible. Y otra parte de los afectados, más minoritaria, defendía a los trabajadores de los filtros y culpaba al aeropuerto de Palma y la empresa Trablisa.

Fuentes del aeropuerto de Palma han confirmado que "no se había convocado huelga alguna entre los trabajadores del aeropuerto", añadiendo que los que se encontraban en los filtros, pertenecientes a la empresa Trablisa, eran los acordados para una jornada como la de ayer.

Cientos de personas aguardando para pasar los filtros de seguridad del aeropuerto de Palma / Marian Roig

Las acciones concertadas de este viernes se estuvieron probando con anterioridad

Este diario también ha podido confirmar que las acciones que se han llevado a la práctica los trabajadores de forma concertada, en el inicio de un fin de semana de gran tráfico aéreo, las estuvieron probando durante este semana.

El pasado jueves, por ejemplo, los trabajadores exigieron a algunos pasajeros que sacaran de sus equipajes de mano los dispositivos electrónicos, colocando en una bandeja el móvil y en la otra el cargador. Y si además llevaban un ordenador portátil, utilizaran una tercera bandeja para el PC y una cuarta para su conector de corriente.

A partir del próximo mes de noviembre, cuando los nuevos filtros se instalen tras las líneas de facturación de equipajes en la planta de salidas, las bandejas serán automatizadas, saliendo de la línea para agilizar el proceso cuando sea necesario revisar un equipaje. Y no será necesario sacar de las maletas los líquidos ni tampoco los dispositivos electrónicos gracias a la tegnología 3D que incorporarán.