Descubre todas las ventajas de la Ortodoncia invisible en adultos en Mallorca

Más allá de corregir la estética y alineación de los dientes la ortodoncia es fundamental porque la maloclusión dental puede afectar al habla e incluso derivar en problemas digestivos, caries, enfermedades periodontales, bruxismo o dolores en la articulación temporomandibular (ATM).

Descubre ahora la forma más estética, imperceptible y cómoda de corregir la alineación de los dientes en Mallorca mejorando su aspecto y funcionalidad sin importar la edad.

Para evitar la aparición de estos problemas severos de salud maxilar, recurrir a la ortodoncia invisible es la mejor alternativa para corregir la alineación y mordida de los dientes sin que nadie lo perciba. Es decir, es la mejor opción para fortalecer y colocar la posición de los dientes sin preocuparse por el aspecto de estos durante el tratamiento.

¿Qué es la ortodoncia invisible?

La ortodoncia invisible es una especialidad dentro de la odontología que trabaja en soluciones dentales con materiales difíciles de percibir a la vista. Esto permite corregir el desalineamiento de los dientes a través de un tratamiento prácticamente invisible. Y entre las diversas clases de ortodoncia invisible, la más efectiva en la actualidad es Invisalign. Este sistema ortodóntico se basa en la fabricación de unos aparatos (alineadores) invisibles ajustados de manera precisa a la forma de la dentadura.

La directora médica de Clínicas Udemax, Dr. Cristina Martínez-Almoyna Rifá. / UDEMAX

¿Por qué optar por la ortodoncia invisible Invisalign?

Alinea tus dientes de forma imperceptible

Como hemos comentado, unos dientes desalineados pueden causar problemas en el aspecto de tu sonrisa pero también en la funcionalidad de tu dentadura derivando en problemas mayores. No obstante, al pensar en un tratamiento ortodóntico muchos son los pacientes que imaginan su aspecto con brackets metálicos.

Por esta razón, pese a tener un problema de desalineación dental, también son muchos son los que deciden no recurrir a la ortodoncia porque les preocupa el impacto que tendría en su imagen. Y ahí es donde la ortodoncia invisible Invisalign se presenta como la solución más ideal.

La ortodoncia invisible Invisalign alinea tus dientes de forma imperceptible. / UDEMAX

El sistema de ortodoncia invisible Invisalign es una ortodoncia basada en la colocación de unos alineadores transparentes que pueden retirarse a la hora de comer y que se fabrican a medida para cada paciente. Este tratamiento cuenta, además, con un software propio (ClinCheck), el cual permite prever el resultado final de la sonrisa incluso antes de colocar el primer alineador.

Este sistema es efectivo para tratar el apiñamiento de dientes y otros tipos de malposición o maloclusión dental, el desplazamiento de dientes tras una pérdida dental, así como corregir la separación de dientes o espacios interdentales, etc. En definitiva, esta es la opción de ortodoncia invisible para adultos más recomendada, ya que permite corregir los dientes sin tener que llevar los tradicionales brackets que resultan más llamativos.

¿Qué ventajas tiene la ortodoncia invisible Invisalign?

La ortodoncia invisible mediante el sistema Invisalign es un tratamiento ortodóntico cada vez más solicitado entre los adultos debido a sus múltiples ventajas:

Es transparente

Los alineadores Invisalign están hechos de un material termoplástico por lo que son prácticamente invisibles y no comprometen la estética del paciente que los lleva.

Es removible

Si bien para el éxito del tratamiento hay que llevar los alineadores el máximo de horas posible, se pueden retirar para comer, cepillarse los dientes y en momentos puntuales.

Es higiénico

Puesto que son removibles, esto facilita la higiene bucodental y permite eliminar todos los restos de comida de los alineadores y los dientes, mejorando su estado.

Mejorar la estética y funcionalidad dental

Al ser un tratamiento que se vale de férulas en lugar de brackets y alambres, se evitan las clásicas molestias ortodoncia convencionales como las rozaduras y aftas bucales.

¿En qué consiste el tratamiento de ortodoncia invisible Invisalign?

El tratamiento con ortodoncia transparente Invisalign se basa en el diagnóstico del problema, en el que se realizará un estudio ortodóntico mediante radiografías 3D y el diseño de unas férulas o alineadores invisibles adaptados a la dentadura, los cuales deberán cambiarse cada dos semanas.

Un estudio ortodóntico mediante radiografías 3D permite adoptar el tratamiento adecuado de ortodoncia invisible Invisalign. / UDEMAX

En casos en que una férula de Invisalign no sea suficiente para los movimientos, el ortodoncista podrá proponer el uso de attachments: pequeñas bolitas de material composite que permiten a los alineadores tener un punto de apoyo. Así, los movimientos más complejos se podrán realizar sin problemas.

Además en función de la necesidad de cada paciente, quien deberá comprometerse a llevar los alineadores el máximo tiempo posible para alcanzar el éxito del tratamiento, el especialista podrá recomendar uno de los tipos de ortodoncia invisible Invisalign, ya que cada uno cuenta con algunas especificaciones concretas.

¿Qué tipos de Invisalign existen?

Invisalign Express o Invisalign i7

Esta modalidad de Invisalign es la que se utiliza para realizar correcciones muy leves, incluso aquellas que son prácticamente imperceptibles para otras personas.

Los pacientes que pueden beneficiarse de este tipo son aquellos que ya habían llevado ortodoncia con anterioridad pero no habían usado retenedores correctamente por lo que desean corregir alguna pieza dental movida.

La duración del tratamiento con Invisalign i7 es de 3 a 7 meses, ya que incluye un máximo de 14 juegos de alineadores.

Invisalign Lite

Este tipo de alineadores Invisalign están indicado para aquellos pacientes con malposiciones dentarias leves pero evidentes. El tiempo de tratamiento con Invisalign Lite es de unos 8 meses e incluye aproximadamente 14 juegos de alineadores.

La mayoría de pacientes a los que se le recomienda la modalidad de ortodoncia invisible Lite han podido llevar ortodoncia con anterioridad pero, con el paso del tiempo, han experimentado una recidiva. A diferencia del caso anterior, las correcciones no son tan aisladas, sino que es necesario mover varias piezas dentales.

La ortodoncia invisible Invisalign está basada en la colocación de unos alineadores transparentes que se fabrican a medida para cada paciente. / UDEMAX

Invisalign Full

La modalidad Invisalign Full es la más utilizada, ya que es capaz de corregir casos más complejos de alineación y maloclusión dental. El tratamiento con la opción Full tiene una duración de entre 12 y 36 meses. Además, en este caso, se incluye un número ilimitado de férulas.

Los pacientes que optan por este tipo de tratamiento ortodóntico invisibles son aquellos que no han llevado ortodoncia con anterioridad y tienen problemas más complejos como mordida cruzada (anterior o posterior), sobremordida, mordida abierta, diastemas o separaciones dentales, protrusión dental o apiñamiento dental.

Invisalign Teen

Aunque principalmente tiene demanda entre los pacientes adultos, la popularidad de la ortodoncia Invisalign se ha extendido entre los adolescentes. La duración del tratamiento de Invisalign Teen oscila entre los 14 y los 24 meses aproximadamente y también incluye un número de férulas ilimitado.

Invisalign Teen es la opción por la que optan aquellos jóvenes exigentes que no desean renunciar a la estética pero que necesitan mejorar la alineación y maloclusión de sus dientes e incluso guiar el nacimiento de dientes definitivos. Eso sí, es necesario el compromiso en el uso correcto de los alineadores y el seguimiento de las pautas marcadas por el especialista para garantizar el éxito de este tratamiento ortodóntico

Preguntas frecuentes sobre ortodoncia invisible

¿Afectan los alineadores de Invisalign a la forma de hablar?

No, los alineadores transparente no dificultan el habla. No obstante, cabe mencionar que todo tratamiento ortodóntico tiene un periodo inicial de adaptación en el que el paciente debe acostumbrarse a su ortodoncia. Es posible experimentar una sensación extraña el primer día, para todo paciente se habitúa rápidamente a su uso, especialmente en el caso de la ortodoncia invisible que no genera rozaduras como lo hacen los Brackets

¿Cuántas horas al día se deben llevar los alineadores?

Es importante recordar que este tratamiento es efectivo siempre que el paciente se comprometa a llevar los alineadores al menos 22 horas al día. La óptima evolución en la alineación de los dientes depende de ello y, por esta razón, es necesario involucrarse en su correcto uso para no afectar al resultado y duración del tratamiento.

La ortodoncia invisible es la forma más estética, imperceptible y cómoda de corregir la alineación de los dientes. / UDEMAX

¿Se puede comer y beber con normalidad durante el tratamiento?

A diferencia de lo que ocurre con los tratamientos ortodónticos que usan brackets, con los alineadores de Invisalign no hay ningún alimento que no se deba comer, siempre que se retiren los alineadores en el momento de la comida.

Por otro lado, si bien no hay que retirarlos a la hora de beber agua, es recomendable que sí se haga con bebidas colorantes (refresco de cola, vino tinto, café…) que puedan potencialmente teñir los alineadores transparentes.

¿Es Invisalign un tratamiento recomendable si tengo periodontitis?

Sí, siempre que la enfermedad periodontal esté controlada y el paciente se encuentre en tratamiento, es posible recurrir a ortodoncia transparente. De hecho, más concretamente los alineadores Invisalign ejercen una fuerza inferior que las aplicadas por los brackets, por lo que las encías padecen menos en el proceso. No obstante, es recomendable consultar con el ortodoncista quien podrá realizar el mejor plan de tratamiento personalizado.

¿Es Invisalign un tratamiento recomendable si tengo bruxismo?

Sí, no existen contraindicaciones en el uso de los alineadores transparentes en pacientes con bruxismo. Puesto que se asemejan a las férulas de descarga en cuanto a su aplicación, no agravarían el problema. No obstante, es importante que el ortodoncista sepa si eres bruxista ya que puede tener implicaciones en el tratamiento.

La ortodoncia invisible mediante el sistema Invisalign es un tratamiento ortodóntico cada vez más solicitado entre los adultos debido a sus múltiples ventajas. / UDEMAX

¿Es Invisalign un tratamiento recomendable si tengo implantes, coronas o carillas?

Sí, si bien el ortodoncista debe estar informado para tener en cuenta el estado inicial de la dentadura, Invisalign es un tratamiento del que pueden beneficiarse pacientes con implantes, coronas o carillas.

La ventaja, además, de este sistema es que permite mover dientes de forma aislada. No obstante, como decimos, el especialista debe saberlo para realizar una buena planificación, ya que el movimiento de los dientes a la hora de alinearse correctamente no debe afectar a esos tratamientos previos.

¿Podré mantener los resultados toda la vida?

Sí, como en cualquier tratamiento ortodóntico, siempre que se usan retenedores es posible mantener los resultados toda la vida. Y es que hay que tener en cuenta que los dientes tienen “memora”, es decir, una tendencia natural a moverse, de ahí la necesidad de usar estos retenedores con los que se conservará la posición que le ha dado el tratamiento Invisalign.

El equipo de profesionales especialistas de clínicas Udemax. / UDEMAX

Los especialistas en ortodoncia invisible de Udemax en Palma de Mallorca

Dr. Cristina Martínez-Almoyna Rifá

Licenciada en Odontología, título de máster en Ortodoncia y postgrado en Odontopediatría. Especialista certificada en Invisalign y en arco recto.

Directores médicos Clínicas Udemax en Palma de Mallorca

Dr. Emilio Martínez-Almoyna Rifá

y Dra. Cristina Martínez-Almoyna Rifá