Economistas alternativos rompen con la tesis de que la productividad de Baleares es baja: "Es el argumento de la patronal para no subir sueldos"

La supuesta baja productividad de los equipos humanos en las empresas es el argumento principal aducido por la patronal para negarse a subir salarios en Baleares. «Una tesis imperante que en muchas ocasiones no se expone con datos sólidos, sino que funciona más como dogma ideológico», consideran los economistas del Consell Econòmic i Social de Balears (CES) Carles Manera y Ferran Navinés. Ambos llevan más de diez años analizando esta espinosa cuestión y preparan una publicación que en breve verá la luz y a cuyos datos ha tenido acceso este diario.

«La renta per cápita en Balears entre 1964 y 1985 siempre presentó una tendencia alcista respecto a la media de España. En 1985, esa diferencia alcanzó su máximo: por cada cien euros que tenía un español, un balear poseía 165,1. Desde ese momento, la renta empezó a bajar hasta acercarse a la media estatal. Ahora debemos estar entre 107 y 110», calcula Ferran Navinés.

¿Qué ha sucedido en el archipiélago desde mediados de los años ochenta hasta ahora, cuando se reafirma la caída del PIB per cápita?

«Las islas han crecido mucho más en población que otras regiones españolas y hemos crecido menos en renta, es un hecho», responde el experto. «Voces mayoritarias responsabilizan de este dato a la pérdida de productividad, pero nosotros pensamos que esta afirmación no es cierta», defienden tanto Navinés como el consejero del Banco de España Carles Manera, quienes se declinan por señalar a la estacionalidad como uno de los factores determinantes en la caída del PIB per cápita. «Si tuviéramos la misma estacionalidad que en 1985, seríamos la primera economía regional en PIB per cápita».

Navinés muestra una gráfica con datos oficiales del INE y el Ibestat sobre la productividad por hora en Baleares entre 2009 y 2019. En 2009, estaba en los 33,884 euros. En 2019 pasó a 41,800. Si se consultan los datos de la media española, se obtiene que la productividad por hora estaba en 35,523 euros en 2009 y pasó a ser de 40,042 en 2019. «Así, Balears casi dobló el crecimiento de la productividad media de España en el que fue el último ciclo de crecimiento post Gran Recesión», abunda. Si se compara con el resto de comunidades, sucede lo mismo.

Infografía: Productividad total en Baleares / Fuente: Estudios del CES a partir de datos de INE e Ibestat / Infografía DM

Si la aproximación se lleva a cabo con los últimos datos disponibles, los referidos a 2021-2022, queda demostrado el potente crecimiento de la productividad en el archipiélago en comparación con el resto de regiones, pues ésta fue de más de un 6% por persona ocupada y más de un 3% por hora trabajada. Si el análisis se circunscribe al año 2022, cabe destacar que Baleares se sitúa por encima de la media española y en la sexta posición en cuanto a productividad, por detrás de regiones que, sobre todo en los casos de País Vasco, Cataluña, Navarra y Madrid, gozan de variables industriales más potentes que las islas.

«Este crecimiento en la productividad», subraya Navinés, «se debe a la mejora de la eficiencia técnica de los equipamientos, que se traduce en la prestación de un mejor servicio. Así, en las islas, los clientes pagan más porque los servicios han mejorado. Por lo que la hora trabajada genera más renta».

El CES ha dado un paso más en el análisis de la productividad ya que también ha invertido esfuerzos en analizar los datos por sectores económicos en diferentes trabajos.

Servicios turísticos

«En los servicios turísticos, el archipiélago también presenta una productividad superior a la media española y al resto de comunidades que también se dedican al turismo», sostienen Navinés y Manera, que están elaborando un nuevo informe junto a José Pérez-Montiel, Javier Franconetti y el matemático Miquel Quetglas. La encuesta de servicios de Baleares 2002-2005 recoge, por ejemplo, que la productividad del trabajo de las actividades turísticas en Baleares era un 54,9% superior a la productividad del trabajo en el mismo sector en España. «Y que la productividad en los hoteles de las islas era un 14,4% superior a los establecimientos de España; en los restaurantes, un 22% más, y, en las agencias de viajes, un 14,5%», detallan. Esta comparativa volvió a recogerse en la Memoria Económica del CES de 2021a partir de un estudio de Miquel Quetglas, que resituó aquella diferencia del 54,9% en un 27,2% en 2019, presentando el sector hotelero un incremento importante de la productividad laboral respecto a años anteriores.

Por otra parte, «lo que ha sucedido en Balears es que en la década 2009-2019 el crecimiento del salario por hora (17,4%) ha sido más bajo que el crecimiento de la productividad por hora», advierte Navinés. «Y la participación de la remuneración de los asalariados en la renta total de la comunidad autónoma ha pasado de ser el 50,3% en 2009 al 47,9% en 2019. La diferencia entre estas dos cifras (2,4) ha ido a parar en el lado de los beneficios empresariales. Es decir, en 2019, el 52,1% de la renta ya provenía de los beneficios empresariales», destaca. En conclusión, «en esta década estudiada, en la lucha distributiva de la renta, han salido ganando los empresarios. Si se hubiera mantenido la misma distribución que en 2009, el salario por hora en 2019 (20,014 euros) podría haberse subido un euro más y alcanzar por lo menos los 21 euros. No hubiera pasado nada, ningún empresario se hubiera hundido», concluye.

