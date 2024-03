Antonio Tomás, Presidente de la Associació Balear Cultural de temps lliure Es Siurell: «No se nos puede prohibir aparcar, como hacen algunos ayuntamientos de la isla»

Antoni Tomás acaba de ser elegido presidente de ABACES, Associació Balear Cultural de temps lliure Es Siurell, una entidad que acoge a propietarios de autocaravanas de las islas y defiende al colectivo y sus actividades, ante las discriminaciones que sufre, al tiempo que reivindica la importancia de ese tipo de viajeros, muy consolidado en el extranjero y en otros puntos de la península.

Qué tipo de vehículos están agrupados en su asociación.

Es importante este punto porque, en nuestro caso, los miembros de nuestra asociación son propietarios de autocaravanas, y campers homologadas, vehículos completamente autónomos, es decir que pueden circular por sí solos. Las autocaravanas disponen de instalaciones tales como depósitos de agua, y depósitos de gestión de aguas residuales, las denominadas aguas grises y aguas negras, e incluso la gran mayoría dispone de placas solares. Esto nos diferencia de las caravanas que precisan un vehículo o las llamadas furgonetas adaptadas. Existe otra asociación, llamada AMMICA, con la que tenemos puntos en común, porque hemos detectado que sufrimos los mismos problemas de discriminación por parte de los ayuntamientos.

¿Qué tipo de discriminación?

La Dirección General de Tráfico tiene claros dos conceptos en su reglamento, una cosa es aparcar y otra es acampar. Según la norma está claro que podemos estacionar en cualquier lugar donde pueda hacerlo un vehículo normal. También sabemos que no podemos acampar, es decir sacar mobiliario exterior delante del vehículo, pero no se nos puede prohibir aparcar como hacen algunos ayuntamientos de la isla. Nuestras autocaravanas pagan impuestos de matriculación, circulación, pasamos nuestras ITV y hemos de tener los mismos derechos y obligaciones que otros vehículos.

¿No se les ofrece algún tipo de opción?

La mayoría de consistorios no nos tienen en cuenta. Solo hay un punto autorizado en el Polígono de Son Castelló para recarga de agua y vaciado de aguas residuales de autocaravanas en toda Mallorca. Hay algunos ayuntamientos que están empezando a ofrecer espacios como el caso de Muro, que asegura que prohibirá acampar en la cercanía de las playas del municipio, pero que acaba de anunciar al tiempo que habilitará un lugar para autocaravanas junto a la antigua Escuela Graduada. También conocemos que hay otros consistorios como el de Sineu que ya ha iniciado las obras de una zona cercana al polideportivo.

¿Las zonas habilitadas son una solución o ustedes quieren aparcar delante de la playa?

Las zonas son un paso importante para hacer atractiva Mallorca para este tipo de visitantes, que al contrario que pasa en otros lugares de España, no tiene alternativas que les atraigan. No defendemos aparcar en cualquier sitio, delante de unos chalés que estén en primera línea de mar, zonas masificadas, zonas en que el impacto sea totalmente negativo, etc... pero sí que se permita, sin ningún tipo de discriminación, aparcar en zonas cercanas en las que cualquier otro vehículo/turismo, pueda aparcar. Defendemos la creación de puntos dotados con servicios, que no tienen porque ser gratuitos, y con espacios habilitados, con unos tiempos de estancia máxima como ocurre en Europa. Aquí contamos con un única alternativa en Cala Agulla, en un solar que es Área Natural de Especial Interés (ANEI) y no tiene ningún tipo de servicio. Cobran 15 euros al día pero sin ningún tipo de servicio. Un elemento adicional a nuestras reivindicaciones, aunque no esencial para nuestra asociación, es que en Mallorca no hay campings, lo cual no sucede en Eivissa o Menorca.

¿Y no hay interés en crear nuevos?

Hay empresas privadas que quieren hacer campings, pero se encuentran con muchas trabas. Normalmente el problema de que el solar que debería ocuparlos necesitaría una declaración de interés general. Los ayuntamientos que se lo han planteado ven muy difícil conseguir los permisos del Consell para ello.

¿Y la gente que vive en caravanas?

Tenemos puntos en común, pero eso es un hecho que forma parte del problema de la falta de vivienda asequible, que los políticos también deberían arreglar y que es común a muchos lugares de España.

Hasta ahora han tenido más problemas que soluciones…

El ayuntamiento de Santa Margalida ha impuesto prohibiciones y sanciones por aparcar en lugares como Son Serra de Marina, haciendo uso de la prohibición por dimensiones, en ese caso los ayuntamientos también deben tener en cuenta que no pueden aparcar camiones, autocares, minibuses, furgonetas de reparto, etc., Algunos, como Alcúdia, o Santanyí, Artà, Algaida, Montuïri, etc., están colaborando con nosotros y nos facilitan solares y zonas de aparcamiento, para eventos concretos, nuestras habituales «trobadas». También tenemos citas próximas con otros consistorios que entiende la importancia de nuestra actividad. Los autocaravanistas tenemos un problema en Mallorca, ¿por qué no obtenemos soluciones?

