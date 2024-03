Las kellys critican la "censura" reconocida del Consell tras la retirada de su cómic de la web oficial

Las kellys han cargado duramente contra el Consell de Mallorca en redes sociales tras la "censura" de su cómic en la página web oficial de la institución: "Si pensáis que por quitar nuestro cómic de la web nos vais a invisualizar, lo lleváis claro, ya lo estuvimos por muchos años, ahora más que nunca la lucha continua", han escrito en la red social X citando a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Además, en redes también han cargado contra el presidente del Consell, Llorenç Galmés, a quien preguntan si la retirada del cómic se ha producido "por ser mujeres".

Esta reacción del sector viene motivada tras el pleno de esta mañana, en el que el conseller de Presidencia, Antoni Fuster, ha reconocido de manera implícita que el Consell de Mallorca censuró el cómico sobre las kellys, tras no responder a la interpelación de la consellera de Més per Mallorca Rosa Cursach sobre si se trataba de un error o de una hecho ocurrido conocimiento. Bea Gamundí, consellera del PSIB, también se ha sumado al requerimiento. "El PP ha dejado claro que no fue ningún error retirar la publicación, que no la recuperará y ha dejado más que claro que se posiciona en contra de un colectivo de trabajadoras", ha apuntado Cursach.

El Partido Popular ha votado en contra de la iniciativa de Més para recuperar el cómic en la web, algo criticado por los ecosoberanistas: "Actúa de forma descubierta y ha abandonado la ambigüedad mantenida hasta ahora".

Fuster, quien no ha respondido acerca de si se trataba de un error o de una retirada 'a conciencia', únicamente ha mencionado tras confirmar la negativa del voto del PP que "defendemos el papel de las kellys, pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es defender un colectivo atacando a otro".

Este cómic forma parte de la colección 'Mallorca té nom de dona', impulsada durante la legislatura pasada.