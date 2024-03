Prohens no aclara cuándo levantará la moratoria turística

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no aclara cuando levantará la moratoria turística, una de las principales promesas electorales del Partido Popular el pasado 28 de mayo y uno de los puntos que forman parte del acuerdo de investidura firmado con Vox. En este sentido, la líder popular recalcó la importancia de acabar con esta normativa «intervencionista» durante la reunión que mantuvo ayer junto a los presidentes de los cuatro consells (Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera) en la primera Conferència de Presidents celebrada en Escorca. No obstante, Prohens no quiso dar una fecha concreta para la derogación ya que su objetivo es consensuarla con las instituciones insulares. «Tenemos la intención de levantar la moratoria para que el turismo no se cierre a unos pocos. El Govern está trabajando en esta cuestión pero no vamos a actuar de forma unilateral sino que será cada uno de los consells insulares los que marquen los límites en función de cada una de sus islas», argumentó la popular.

Prohens no descartó que pueda levantarse antes del próximo verano aunque es algo poco probable ante la inminente llegada de la temporada. «No puedo descartarlo ni afirmarlo, es algo que estamos hablando a lo largo de esta jornada. Repito, no creemos en la moratoria y en cómo se impuso como una medida intervencionista, pero no queremos actuar de espaldas a los consells insulares y tampoco que se produzca un vacío legal», expresó la líder del Ejecutivo. No obstante, también aseguró que acabar con la moratoria no implicará «crecer sin límites» y admitió que en Baleares se produce «saturación en determinados momentos y lugares que no es deseable ni para los residentes ni para los que nos visitan».

Por lo que respecta a la temporada que está a punto de arrancar, tanto la presidenta del Govern como los líderes de los cuatro consells destacaron la importancia de actuar frente a la oferta turística ilegal, a través del refuerzo del servicio de inspección, el aumento de efectivos y los protocolos de colaboración con los cuerpos de la Policía Local. «Desde el Govern apostamos por una campaña para concienciar a la población contra la oferta turística ilegal, que supone un ataque a la imagen de nuestras islas frente a nuestra apuesta por un turismo de calidad, sostenible y responsable», detalló Prohens.

«Crecer en valor»

En el caso del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, apostó por «crecer en valor, no en cantidad» en relación a si desde la institución recuperarán las 17.000 plazas turísticas que el Pacte eliminó la pasada legislatura. En este sentido, Galmés incidió en que Mallorca «tiene un problema para gestionar la demanda», un hecho sobre el cual el actual Consell está trabajando para reconducir la situación. «El objetivo es arreglarlo lo antes posible a través de un turismo respetuoso con la gente que vive aquí», resaltó Galmés.

Otro de los aspectos que también destacaron ayer durante la Conferència de Presidents es el refuerzo del transporte público. En el caso de Mallorca, se incorporarán diez autobuses al transporte interurbano para reforzar las líneas existentes y establecer alguna nueva conexión. Además, la presidenta también hizo referencia al compromiso del Govern de permitir que cada consell pueda regular la entrada de vehículos en la isla sobre criterios objetivos de carga y también la necesidad de poder mejorar la red viaria, «lo que requiere que lleguen los recursos del convenio de carreteras, que por supuesto este Govern batallará ante Madrid», destacó Prohens.

Por último, durante la reunión también se puso encima de la mesa la nueva ley del taxi con el objetivo de poder regular las licencias de VTC que entren a operar en Baleares, especialmente durante la temporada turística, y se abordó la problemática de la cobertura de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como Policía Nacional y Guardia Civil. «Reclamamos una vez más la actualización de la indemnización de residencia para asegurar una insularidad digna», concluyó Prohens.

Llorenç Córdoba: La presidenta niega haber tratado la situación

La presidenta del Govern, Marga Prohens, negó que durante la conferencia celebrada ayer se abordara la situación del presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba. «Ni se ha hablado ni lo haremos, porque este no es el foro. Estoy aquí como presidenta del Govern y Llorenç Córdoba como presidente del Consell de Formentera», sentenció. En esta línea, Prohens opinó que «los problemas internos que pueda tener una institución y los partidos políticos se arreglan entre los partidos».