Boulevard: Austria denuncia el caos de sus estaciones de esquí, «es Mallorca en las montañas»

Los tractores atascan las carreteras porque no pueden circular por los campos cubiertos de placas solares. Uno de los vehículos agrícolas llevaba colgada una pancarta con el explícito «Menjareu turistes». No será por falta de materia prima, pero demostraremos que el tractorista en cuestión no anda desencaminado. Pude comprobarlo durante mi fin de semana anual en Viena.

Después del paseo por la Ringstrasse, el televisor me ofrece la imagen que hoy nos ilustra, una muchedumbre con el explícito titular «Malle en las montañas». Donde «Malle» (pronunciar «male») es el término familiar que designa a Mallorca en alemán. Qué simpático, hasta que adviertes el subtítulo insultante, «Un vídeo asombroso muestra el caos en las pistas de Ischgl», la desmadrada estación de esquí que ha sido definida como la Ibiza austriaca. Desde allí llegó la covid a nuestra isla a principios de 2020.

Está claro que Mallorca tiene un problema de imagen caótica en Austria y Alemania. Durante un minuto que en televisión se convierte en una eternidad, la isla no solo queda asociada a la masificación indeseable, sino también al turismo basura. Porque la pieza se cierra con la constatación de que «muchos vienen a Ischgl solo para emborracharse, esto es Mallorca en las montañas».