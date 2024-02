Las infraviviendas del policía multado siguen habitadas dos meses después

La millonaria e histórica sanción impuesta a la sociedad del policía que alquilaba 68 infraviviendas en Palma no ha hecho que los inquilinos abandonen los pésimos habitáculos en los que residen.

Desde la conselleria de Vivienda, liderada por la popular Marta Vidal, aseguran no saber si en los habitáculos alquilados por el policía todavía reside gente. La realidad, así como ha comprobado este diari, en los trasteros ubicados en una planta baja cercana Gomila en la avenida Joan Miró, es que todavía sigue viviendo gente en pésimas condiciones. Según indican algunos de los inquilinos, su intención es la de no abandonar la vivienda. Aseguran además no tener a donde ir. El ‘casero’, -el agente de la Policía Local de Palma condenado- hace más de dos meses «que no aparece». Tampoco se ha podido ver ningún precinto policial ni ningún signo de presencia de la autoridad en el lugar.