Cels Garcia, doctor en geografía y profesor de la UIB: «Quizás si se impusieran sanciones, los grandes consumidores de agua aprenderían»

Cataluña está sufriendo la sequía más fuerte desde que existen registros en la comunidad. La Generalitat decretó el pasado vienes la emergencia por sequía en la comunidad y en Barcelona y gran parte de Girona ya se están aplicando restricciones como una menor presión en los grifos, la prohibición de regar jardines o la reducción en un 80% del riego agrícola.

La falta de lluvias no es la única causa de la sequía que se está viviendo en el otro lado del Mediterráneo y que acecha las Balears. Cels Garcia, doctor en geografía y profesor en la UIB, explica que para poder entender la situación que se está viviendo en las zonas mediterráneas, así como también en Andalucía, es fundamental entender «las fluctuaciones»: «En el Mediterráneo no hay períodos normales. Son o secos o húmedos, y suelen alternarse cada cinco o seis años. En el caso de Cataluña, según los índices hidrológicos, se está viviendo un período seco muy bestia, llevan unos tres años así».

Cuando los recursos convencionales, es decir, las aguas superficiales y subterránea, se agotan, deben comenzar a utilizarse los recursos no convencionales. Estos son las aguas desaladas y las aguas regeneradas, que son las que derivan de las depuradoras una vez limpias. «El problema es que no hay una desaladora en cada territorio, y cuando no tienes una a tu disposición o que cubra las necesidades solo te queda aplicar restricciones o buscar agua fuera», relata Garcia. Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, el Govern negó la posibilidad de vender agua a la Generalitat, alegando que no estaba en condiciones para realizar una venta de agua de aquella magnitud.

«Estas cosas pasan por falta de inversión y planificación», apunta, recordando que existen indicadores climáticos que facilitan la predicción de estos fenómenos.

En Balears la situación es diferente: «En el tema de las precipitaciones, se ha mejorado bastante, especialmente en la zona de Tramuntana. Desde el punto de vista hidrológico, de los recursos que tenemos, estamos en lo que se denomina como prealerta». Ese nivel indica que los recursos han menguado, pero la situación no es grave todavía. Sin embargo, Garcia reconoce que si la situación no mejorase en unos cuantos meses, podría empeorar.

Detalla que para prevenir sequías en las islas, en los ciclos húmedos deben reponerse los acuíferos, de los que proviene la mayoría de agua: «En estas épocas debes tirar de agua desalada para dejar que los acuíferos se recuperen».

Además, destaca que debería ponerse «un poco más el foco» sobre los grandes consumidores de agua: «¿Qué le vas a pedir a una persona que consume 150 litros al día?, ¿que reduzca cinco su consumo?. Hay gente que no le importa cuando llega la factura cada do meses, y tampoco se preocupan por el ahorro. Quizás si se impusieran ciertos límites e incluso sanciones, aprenderían».