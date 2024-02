El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado a Marga Prohens de "maquinar" el complot de los cinco diputados tránsfugas de Vox para hacerse con la presidencia del Parlament: "El PP y Prohens habían maquinado esta operación y el complot ha roto por completo la estabilidad de su Govern, ella misma ha optado por dinamitar la estabilidad al tensionar a sus socios y ahora mismo ya nadie sabe con quién tiene un pacto".

El dirigente socialista califica de "una vergüenza" la situación actual que vive la Cámara balear y asegura que la presidenta del Govern "no tienen ni dignidad ni ética y ha demostrado que no sabe gobernar". Por este motivo, reclama a la dirigente autonómica que convoque unas nuevas elecciones cuanto antes: "La única salida que tiene es convocar elecciones porque ha dinamitado la legislatura en ocho meses. Ahora es un gobierno sustentado en transfugas y por tanto no es democrático. No tiene estabilidad y tiene que pensar que le ha salido mal la jugada, que era una jugada totalmente antidemocrática, que el complot ha explotado y que no tiene ya otra salida".

Negueruela ha vuelto a exigir la comparecencia de Prohens para que explique su implicación en esta crisis y ha confirmado que el PSOE presentara un candidato a la presidencia del Parlament después de que los letrados hayan decidido que todos los partidos pueden hacerlo, aunque no ha querido dar a conocer quién será. Tampoco ha avanzado quién encabezaría la lista electoral en caso de nuevas elecciones.