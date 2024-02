Francisco Villar Cabeza, psicólogo clínico: «Baleares ha hecho una de las mejores acciones de prevención del suicidio al prohibir los móviles»

El libro que presenta hoy en Palma asegura con rotundidad que las pantallas devoran a los niños. ¿Por qué?

Básicamente porque la industria tecnológica se gana la vida con el tiempo de las personas. Cuando nosotros vamos a un parque y vemos a cinco chicos sentados, cada uno con su dispositivo, sin mirarse a la cara, eso está moviendo la economía mundial. Este es el valor del tiempo y nuestros niños y adolescentes necesitan su tiempo para otras cosas, como por ejemplo aprender. Así que se convierte en eso, en un competidor del tiempo del ser humano en un momento tan delicado en el que lo necesita para desarrollarse.

El Govern balear ha prohibido los móviles en los colegios e institutos. ¿Considera que esta medida llega tarde?

No, para nada. Tenemos que reconocer que delante tenemos una industria superpotente, seguramente la más potente de hoy en día. Entonces, en el momento en que un gobierno ya pasa a hacer eso, significa que reconoce los efectos perjudiciales de algo que nos vendieron que iba a mejorar al ser humano y que hemos visto que no ha sido así. Si no lo hubieran hecho ya, sí que diría que vamos tarde, pero entiendo que no era fácil hacerlo antes, porque el hecho de que un niño delante de una pantalla esté moviendo la economía mundial, ¿cómo frenas eso? Porque la industria no tiene ningún escrúpulo y con el tiempo que están en las pantallas nuestros hijos, las industrias lo transforman en dinero con el que consiguen llevar a sus hijos a una escuela sin pantallas. Por eso creo que lo que ha hecho el Govern ha sido una apuesta por intentar conseguir equidad en los alumnos y que todos vivan como los ricos.

No pueden llevar sus móviles al colegio, pero en muchos casos necesitan una tablet que les proporciona el centro, y el mismo dispone de múltiples pantallas en las clases, ¿es una contradicción?

No, no es una contradicción. Lo que ocurre es que se ha podido hacer el cambio hasta donde les han permitido. Además, se han hecho unas inversiones, unos contratos...en algo que debo decir es antiecológico, porque un instituto con 200 alumnos, con sus respectivas pantallas, es directamente un atentado contra la ecología. Creo que lo que vamos a tardar en recuperar el aula de informática, va a ser nada. Cuando esto suceda, será un aula con solo 25 dispositivos de torre, que además no tienen baterías, con los alumnos puestos contra la pared, para que el profesor vea lo que hay en las pantallas. Volverán a clase con su lápiz y su papel, es decir, con esas cosas que verdaderamente hacen el aprendizaje profundo, y los padres ya no les tendrán que comprar un dispositivo de forma precoz, metiendo a los niños en estos riesgos.