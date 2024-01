La presidenta del Govern, Marga Prohens, avisa de que «la conselleria de Educación y Universidades no es una conselleria de Lengua» en relación a la reunión convocada para mañana con los directores de centros y que tratará, además de la prohibición de los teléfonos móviles o la reducción de la burocracia, la aplicación de la propuesta pactada con Vox para la libre elección de lengua: «No hay ningún avance, falta tiempo para el próximo curso, se está planificando desde la Conselleria con diálogo».

La reunión se prevé tensa porque será la primera vez que el conseller de Educación explicará de forma directa cómo prevé aplicar la propuesta de segregación lingüística pactada con sus socios después de que parte de la comunidad educativa plantara tanto a la presidenta como a Antoni Vera en el Consolat de Mar hace apenas unos meses, justo el mismo día en que se conoció el acuerdo entre PP y Vox para esta cuestión.

La diputada del PSOE, Amanda Fernández, asegura que la educación será «el talón de Aquiles de la señora Prohens, como lo fue del expresidente del Govern, José Ramón Bauzá» y pone como ejemplo la visita del conseller de Educación la semana pasada a un instituto de Inca, cuando el claustro de profesores recibió a Vera con las camisetas verdes por el plan lingüístico pactado con Vox.

Fernández recuerda que los acuerdos de escolarización equilibrada de los municipios, donde participan todos los centros públicos y concertados, lo que hacen es repartir los niños que desconocen las dos lenguas oficiales entre todos los centros para que estén mejor atendidos y no se creen guetos en el municipio, por lo que si hay reparto equilibrado entre los centros, no puede haber diferencia entre los institutos ni segregación según el colegio elegido: «En los municipios donde se aplica el acuerdo de escolarización equilibrada no se podrá aplicar la segregación lingüística porque estos acuerdos no lo permiten».

Asimismo, el sindicato PLIS denunció ayer que el nuevo Jefe de Inspección Educativa, Gabriel Timoner, apoya la inmersión en catalán del IES Calvià, «denegando la petición de una familia, que reclama para su hijo enseñanza también en castellano, en un 50% del horario lectivo, con un mínimo del 25%».