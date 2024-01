"Independientemente del tipo de mascarilla que uses no hace más efecto una que otra". Esta es una de las conclusiones que ha llevado a cabo investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB), del Instituto de Investigación Sanitaria de les Illes Balears (IdISBa) y del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), y ha liderado la investigación Aina Huguet, enfermera que realizaba tareas de rastreo en la Central de Coordinación COVID de Mallorca. El estudio, Personal protective measures and settings on the risk of SARS-COV-2 community transmission: a case-control study, ha sido financiado por el Colegio Oficial de Enfermeras de Balears (COIBA).

