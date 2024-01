"El uso de mascarillas no debería estar vinculado a ideologías; lamentablemente, el tema se ha politizado. En lugar de imponer el uso de mascarillas mediante decretos, sería más apropiado adoptar medidas consensuadas. Lo ideal es que las personas utilicen las mascarillas como una forma de concienciación, con el propósito de proteger a quienes les rodean", ha indicado el catedrático de la UIB e investigador principal del grupo de investigación de Salud Global y Desarrollo Humano Sostenible, Miquel Bennassar.

Esta mañana Bennassar junto a Aina Huguet Torres, enfermera rastreadora durante la pandemia por covid, han presentado los resultados de un estudio a los medios de comunicación donde prueban que el uso de mascarilla en espacios cerrados previene la transmisión de virus respiratorios.

Bennassar ha subrayado que "no hemos aprendido nada de la pandemia". "Muchas personas utilizan incorrectamente la mascarilla, como llevarla puesta cuando están solos en el coche. Además, en el transporte público, es crucial no quitársela para comer; se debe esperar a descender, ya que de lo contrario no tiene efectividad el uso de la mascarilla", ha añadido.

El catedrático también ha señalado que "bajamos la guardia" cuando estamos con familiares o amigos, y a pesar de que la atención se centra en los centros sanitarios, la precaución debe ser especialmente elevada en entornos familiares. Es en esos espacios con personas de confianza donde los contagios pueden ocurrir con mayor facilidad. En la lista de conclusiones, los investigadores observaron que en los contactos de mayor riesgo (espacios interiores, con más tiempo de exposición y menos distancia en el contacto) era donde se utilizaba menos la mascarilla, atribuyendo esta baja utilización a la sensación de "falsa seguridad". Vale la pena destacar que durante la pandemia, aproximadamente el 80% de los contagios se producían en el ámbito domiciliario (familia y amigos).

Ha enfatizado que las personas deberían optar por usar mascarillas como parte de una concienciación, especialmente cuando experimentan síntomas de enfermedades respiratorias como tos, dificultad para respirar o fiebre. En estos casos, ha subrayado la importancia de utilizar la mascarilla y evitar el contacto con familiares o amigos hasta que se confirme la naturaleza de la patología.

Precisamente por eso, considera que en lugar de imponer el uso de la mascarilla "mediante decretos", habría sido más adecuado establecer "medidas consensuadas". Para él, el uso de la mascarilla "no debería ser motivo de debate ideológico", a pesar de que lamenta que haya sido objeto de politización.

Resultados de la investigación

A la hora de hablar de resultados de la investigación tanto Aina Huguet como Miquel Bennassar han aseverado que, "en las epidemias de virus respiratorios, como la actual epidemia de gripe, es importante el uso de mascarillas, especialmente en espacios cerrados, tiempos de exposición largos y distancias cortas como el ámbito domiciliario o reuniones en espacios cerrados".

El artículo 'Personal protective measures and settings on the risk of SARS-COV-2 community transmission: a case-control study', publicado en la revista de impacto Frontiers in public health es un trabajo firmado por Huguet, Miquel Bennassar, Aina Yáñez, Enrique Castro, Laura Capitán y Cristian Sánchez.

Según los resultados recogidos, "un lavado de manos más frecuente no resultó ser importante" en la prevención de la transmisión, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de los participantes declararon que se lavaban las manos con frecuencia.

La investigación muestra que cómo la ventilación del espacio, el uso de mascarillas y un menor tiempo de exposición se asocian con un menor riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 en la comunidad. Así, los resultados del estudio "proporcionan evidencia que respalda las medidas de prevención y seguridad individuales y colectivas contra la transmisión del coronavirus".

El estudio se llevó a cabo mientras se realizaba el rastreo de los contactos estrechos de personas contagiadas por el virus SARS-CoV-2 (para poder aplicar las medidas de aislamiento oportunas. El objetivo era evaluar la eficacia del uso de las medidas de protección individual (mascarillas y lavado de manos) en la prevención de la transmisión de la COVID-19. Además, se analizó como influía en la transmisión del virus la ventilación del espacio, la distancia del contacto y el tiempo de exposición. También se evaluó la transmisión en diferentes ámbitos (laboral, escolar, doméstico, transporte, etc.), analizando el efecto del uso de mascarillas en diferentes contextos. Por último, se estudiaron algunos actores que influyeron en que se utilizara o no la mascarilla cuando se estaba en contacto con otras personas.

Propuestas

En futuras pandemias, aconsejan los firmantes, se podrían diseñar aplicaciones informáticas de análisis de datos en tiempo real para optimizar y priorizar el rastreo en función del riesgo de contagio y de las condiciones del entorno local, lo que permitiría optimizar los recursos sanitarios y contribuir a una menor transmisión del virus.