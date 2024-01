El diputado y portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, confrontó ayer con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate sobre deuda y estabilidad presupuestaria, asegurando que el Gobierno ha sido «humillado y derrotado» después de la indecisión de Junts en las votaciones de sus decretos: «Sus socios no se fían, ya les conocen, y ahora todo dependerá de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi».

Marí Bosó denuncia que el Gobierno está «sometido» a la verificación internacional tras pactar esta figura con Junts per Catalunya a la hora de negociar entre partidos: «Han aceptado el relato de las dos soberanías para mantenerse en la silla».

El diputado del PP lamentó minutos antes de conocerse la jugada de Junts que el país «se levantará hoy sin saber» si sube la luz o si el transporte es gratuito por culpa de los «tejemanejes» del Gobierno con sus socios: «Demuestra la extrema debilidad del señor Sánchez».

Asimismo, denuncia que la política económica que está siguiendo el Ejecutivo central «no es creíble y no funciona» aprovechando el intenso debate sobre las decisiones económicas del Gobierno: «No han hecho una política económica para la mayoría social, sino que han asfixiado a los españoles. Hemos perdido renta per cápita, han frito a impuestos, han cargado todo su descontrol sobre las espaldas de los españoles y, encima, no han tenido la dignidad de deflactar la tarifa del IRPF ni bajar el IVA del pescado, las conservas o la carne».

Por último, Marí Bosó culpa al Gobierno de la «auténtica devaluación» de los salarios de los ciudadanos a causa de la inflación y denuncia que el empleo ahora es «mucho más precario» que cuando la izquierda llegó al poder.