Felio José Bauzá, catedrático de Derecho Administrativo de la UIB, ha sido nombrado esta mañana presidente del Consell Consultiu, en un acto celebrado en el Consolat de la Mar y que ha estado presidido por Marga Prohens, presidenta del Govern balear.

Bauzá, que antes de asumir la presidencia fue consejero de este órgano consultivo, ha recordado en su discurso los orígenes de esta institución de consulta, que data del año 1845, cuando se creo una institución de consulta legal.

Fue en el año 1993 cuando el Parlament balear creó el Consell Consultiu de las islas, que fue definido, según recordó Bauzá, “como el superior órgano de consulta de la comunidad autonóma”.

Recordó también en su discurso que desde su creación y hasta la fecha, el Consultiu ha dictado un total de 3.579 dictámenes, de diferentes materias, como por ejemplo recursos de inconstitucionalidad, proyectos de ley, conflictos en defensa de la autonomía local o reclamaciones de responsabilidad patrimonial, entre otros.

El catedrático tuvo un recuerdo muy especial en su discurso a sus antecesores en el cargo, tanto a Antonio Diéguez (que continúa de consejero), pero sobre todo a Rafael Perera, fallecido el pasado año, al que calificó de “persona de gran calidad humana y extraordinario jurista, del que aprendí a trabajar con una radical independencia y a afrontar las situaciones difíciles desde el más elemental sentido común”.

También señaló que su trabajo como presidente del Consultiu no será diferente a la labor que desempeñó como consejero en los tres mandatos anteriores. “La relación del Consell Consultiu con el Govern, los cuatro Consells insulares y los 67 municipios de Baleares no debe únicamente el de la lealtad institucional, sino estrictamente el principio de legalidad. El Consultiu no es un organismo más, sino el que debe contribuir a velar por la legalidad de la actuación de las distintas administraciones”, incidió en su presentación. “La gran conquista del Estado de Derecho es la sujeción de todos sin distinción, tanto poderes públicos como ciudadanos, al imperio de la ley. Los juristas estamos programados para defender la ley y el derecho, en sus distintos rangos, comenzando de manera prioritaria por la Constitución”, señaló Bauzá.

El nuevo presidente del Consell Consultiu es natural de Valldemossa. Se licenció en Derecho en la universidad de ICADE. Se especializó en derecho administrativo y en derecho urbanístico. Accedió a la universidad, primero como profesor titular de derecho administrativo y el año pasado obtuvo la plaza de catedrático. También ha ejercido la abogacía privada.