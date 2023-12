Del turismo de borrachera al turismo responsable y sigue el bum en Baleares

En Baleares no es noticia que el gasto turístico se dispara, se ha vuelto la tónica. Los visitantes gastan más, pero no se cumple el mantra que tanto se recita. Hay turismo de calidad, pero también de borrachera y siguen viniendo a millones. Aunque no se invoque al volumen, solo hasta octubre —hasta que cierren las estadísticas oficiales— han llegado el archipiélago más viajeros que en todo 2022. Mas de 17 millones. Casi 12 millones solo en Mallorca.

De enero a diciembre del pasado ejercicio, con las ganas de viajar desatadas por la pandemia no se alcanzaron 16, 5 millones de turistas. 2023 será un año de récord histórico. Y en Son Sant Joan otro tanto. Hasta noviembre Aena da cuenta de que se superan los 30 millones de pasajeros, superando a la era precovid. No se pueden poner puertas al campo. Tampoco en el archipiélago se está por la labor. Cuando parecía que las políticas de decrecimiento empezaban a hacerse hueco en la agenda balear acompañando al término de nuevo cuño turismo regenerativo con Francina Armengol al mando de la comunidad —y pletórica clamando que Baleares sería el destino más sostenible del mundo—, el vuelco electoral llevó a Marga Prohens al Consolat de Mar. A volver a empezar. El macroconseller Iago Negueruela quedó en la cuneta y llegó el hombre tranquilo, Jaume bauzà El macroconseller socialista Iago Negueruela quedó en la cuneta y llegó el popular Jaume Bauzà a la calle Montenegro. El montuïrenc es el hombre tranquilo comparado con el gallego. Y José Marcial Rodríguez, su homólogo en el Consell de Mallorca, ha dejado dicho que con las competencias en la materia asumidas no hay duda de a quién le corresponde dirigir la primera industria de Mallorca. Ecotasa finalista El sector por boca, mejor dicho, teclado, de la líder hotelera, María Frontera, al día siguiente de las elecciones del 28M dictaminaba que el triunfo del PP y Vox traía «un cambio más que necesario para seguir avanzando, creciendo y sobre todo sin ningún tipo de intervencionismo». Su interlocutor socialista, que les hizo tragar con la ley turística del decrecimiento y la moratoria de plazas, pasaba a ser el enemigo público número uno El levantamiento de la moratoria tendrá que esperar a que se apruebe la nueva ley, pero se avistan los cambios. Se trabaja en la reforma del decreto del turismo de excesos, nombre rechazado por demonizador y sustituido por el del turismo responsable. La ecotasa vuelve a ser finalista, se abren los brazos para atraer más cruceros y sigue la guerra al alquiler turístico ilegal. Ha sido el año en el que se despidió con dolor al fallecido Pedro Pascual, fundador de Hotels Viva. Llegaron nuevos hoteles, el esperado Son Bunyola de Richard Branson o el Zel Mallorca, por la alianza de Rafa Nadal y Meliá. Sobreviviendo a un cambio de gobierno tras las elecciones del 23J sigue la secretaria de Estado Rosana Morillo que empezó el año saltando a Madrid desde el Ejecutivo Armengol y ya ha visto pasar a tres ministros en la cartera.