La lengua de Vox pone en jaque los Presupuestos de Prohens

Vox no quiere recibir otro «golazo» del Partido Popular y ya ha puesto precio a su apoyo final a los Presupuestos para 2024: 20 millones de euros «como mínimo» para aplicar la libre elección de lengua en el primer cuatrimestre del próximo curso 2024/2025 en los colegios de Baleares. Después de semanas en que los populares han tratado de rebajar las exigencias de sus socios, el portavoz adjunto de la ultraderecha, Sergio Rodríguez, manifestó ayer de forma clara cuál es la postura de su partido: «No apoyaremos los Presupuestos de esta comunidad autónoma si no se dota con 20 millones de euros al plan».

En el Consolat de Mar aún sigue vivo el recuerdo de la votación en que Vox tumbó el techo de gasto tras no salir adelante su propuesta para la libre elección de lengua, que acabó totalmente descafeinada porque la ultraderecha decidió abdicar de su promesa estrella, con la consiguiente pérdida de un diputado por el camino. Sobre esta cuestión también se pronunció Rodríguez, quien avisa a los de Marga Prohens sobre lo que puede suceder en caso de que no acepten sus reclamaciones: «No queremos volver a ver una situación como la que acabó con la no aprobación del techo de gasto». Todos los mensajes enviados ayer por el portavoz adjunto de Vox iban dirigidos directamente a la línea de flotación de la presidenta del Govern. Vox no quiere ser interpelado en calidad de socio, sino igualarse al PP para hablar de tú a tú y no en una posición de subordinación.

Esta es la primera vez que el grupo parlamentario de Vox se posiciona públicamente con esta contundencia tras varios días enviando telegramas al PP. Rodríguez asegura que, a pesar de las reticencias que están mostrando los populares, confía en que se acabará aprobando su propuesta tal y como la presentaron en un primer momento: «Intento siempre ser muy claro: es una condición sine qua non». Para facilitar el acercamiento, Vox deja claro a sus socios que no hay margen de negociación: si Prohens quiere sacar adelante sus Presupuestos debe destinar «como mínimo» 20 millones de euros al plan lingüístico.

En el PP se limitan a mirar el toro desde la barrera a pesar de que se va acercando el momento de tomar una decisión. La portavoz adjunta, Marga Duran, afirma que quieren ser «prudentes y discretas» respecto a las negociaciones, a pesar de que sus socios han mostrado con claridad cuál es su posicionamiento. Preguntada por si los 20 millones son una posibilidad real después de negarlo varias veces, la dirigente popular no lo descartó: «Tendremos que esperar a ver cómo acaban las negociaciones».

Mientras el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, reclama al Govern que no acceda al «chantaje» de Vox y lamenta que la ultraderecha esté «marcando la agenda» al PP «con sus obsesiones ideológicas que no son la realidad de la ciudadanía», desde Més per Mallorca la diputada Maria Ramon también considera que se trata de «un nuevo chantaje» después de conseguir los fondos para la Oficina para imponer el castellano y alertan de que si los de Idoia Ribas «tienen capacidad de desarrollar esta estrategia chantajista enmarcada dentro de su obsesión contra el catalán es porque el PP quiso elegirlos como socios».