El exjuez José Castro, de la mano del reconocido periodista Jesús Cintora, presentó ayer en el Club Diario de Mallorca su primera novela, El ajedrez de siete piezas, una ficción con base histórica que resalta ciertos errores de la Constitución. La Carta Magna fue el hilo conductor de un evento en el que el conflicto catalán, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el rey emérito o incluso el Caso Cursach fueron temas clave.

Y es que Castro, como dijo en su presentación la directora de este rotativo, Marisa Goñi, es "juez jubilado y escritor en activo sin pelos en la lengua". Pronto se pudo comprobar al explicar el motivo de su libro: "Hacer un análisis reflexivo, a toro pasado y por lo tanto sin remedio, de la Constitución que se votó hace 45 años".

En El ajedrez de siete piezas, Castro se "tropieza" con el caso Wanninkhof para explicar que el artículo 295 de la Ley Orgánica de 1985, "hecho por Felipe González", dice "algo tan monstruoso como que no existe error judicial si un hecho ha ocurrido aunque se haya condenado a un inocente". Contó que el Tribunal Constitucional declaró finalmente inconstitucional este artículo, pero cuando ya se había hecho sentencia y por lo tanto ya no se podía rectificar, dejando a Dolores Vázquez sin indemnización. "No la conozco, no me ha dado ninguna comisión por esto, pero iré a verla en primavera o en verano si me lo permite", aseguró.

El pacto entre el PSOE y Junts para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se abrió paso durante la distendida entrevista. "No estoy de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido, pero la amnistía es constitucional", dijo Castro con rotundidad ante la insistencia de Cintora. "No tocaba hacerlo así, porque si Pedro Sánchez creía que una amnistía implicaría evitar la tensión con Cataluña, perfecto, pero la verdadera motivación de la amnistía ha sido obtener siete votos", añadió.

Cambios en la Carta Magna

Dados los errores de la Carta Magna mencionados por Castro, Cintora quiso saber qué cambios deberían hacerse para mejorarla. "Habría que quitar los aforamientos o la inmunidad parlamentaria por hechos ajenos a la función", señaló, además de incidir en que "habría que establecer que la unidad de España, por la que estoy a favor, es un sentimiento que no debe ser una imposición". "Es como si una ley pudiera imponer la fidelidad conyugal. Se trata de sentimientos y no se pueden plasmar en ninguna norma», comparó.

El Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años sin renovarse, también entra en sus cambios. "No regularlo en tiempo y forma incumple la Constitución", criticó añadiendo que "no puede quedar al socaire de cada gobierno de turno".

El exjuez también habló del rey emérito, sobre quien fue directo: "Como español, defrauda que alguien pueda estar por encima de la ley». En este sentido, criticó "el simulacro de investigación judicial que estuvo años para, simplemente, establecer cuándo se habían cometido los delitos". "A mí, jubilado, Hacienda me ha reclamado 68 euros, pero no se decidieron a hacer una regularización fiscal al rey", dijo indignado.

Cintora puso la guinda al pastel con el Caso Cursach. Un caso, dijo Castro, que enlaza con Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, a quienes criticó por no llevar a cabo el procedimiento de forma adecuada. "Me duele que alguien que ha quebrantado la ley pueda ser absuelto por una cuestión formal, pero esto es una garantía de que funcionamos bien"." No será el primer culpable que se salva porque las cosas no se han hecho correctamente», concluyó.