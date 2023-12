El movimiento a favor del catalán en las escuelas sigue ganando adhesiones entre el cuerpo docente. Bajo el lema 'la llengua no es toca' profesores y maestros de más de 120 colegios e institutos de las islas ya se han posicionado en contra de cambiar el modelo lingüístico vigente, como muestra el mapa actualizado ayer y que circula en redes sociales y grupos de Whatsapp del sector.

Representantes de los claustros llevan semanas haciéndose fotos simbólicas para mostrar su rechazo a la propuesta de libre elección de lengua planteada por el PP. Los promotores de la iniciativa celebran que "la ola verde" ya ha llegado a todas las islas del archipiélago, con profesores de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera dispuestos a movilizarse contra "las agresiones del PP y Vox a la escuela".

Cabe recordar que el Govern impulsará el curso que viene un plan piloto voluntario para aplicar la libre elección de lengua en todas las etapas educativas separando a los alumnos en las asignaturas troncales en función de si eligen catalán o castellano. Los centros decidirán si se suman o no y los que se acojan tendrán incentivos. Educación no ha cuantificado el alcance ni el coste de la medida, pero Vox exige que se destinen 20 millones de euros, tal y como ha reflejado en una enmienda a los presupuestos. En teoría, según la Conselleria, el nuevo modelo lingüístico no supondrá modificar i incumplir la normativa vigente, como el Decret de Mínims. En el sector, se da por sentado que el plan quedará circunscrito a algunos centros concertados.

Además de este movimiento de base en los centros (donde también se están reorganizando las asambleas docentes, que en 2015 fueron el paso previo a la constitución de la Assemblea de Docents), medio centenar de organizaciones han conformado un frente común para exigir no modificar el modelo lingüístico, insistiendo en que la escuela es el principal (o el único) elemento que contribuye a difundir, normalizar y proteger el uso de la lengua catalana, cuyo uso social está en retroceso.