El sindicato ANPE ha advertido hoy del aumento de casos de ansiedad y estrés entre los docentes de las islas y ha subrayado sus quejas por la burocracia y la sobrecarga de trabajos.

Así lo ha señalado la fuerza sindical en la presentación de los datos de su servicio el Defensor del Profesor, que el curso pasado atendió a 84 profesionales frente a los 67 del curso anterior. El sindicato ha alertado además que están viendo que aumenta "significativamente" el malestar entre los maestros de Primaria e Infantil y no solo entre los profesores de Secundaria.

Para el sindicato es "alarmante" el incremento de las situaciones de estrés y ansiedad, que aumentan hasta el 71% respecto al 57% del curso anterior. En relación con el entorno laboral, para Anpe también es significativo el aumento de casos asociados con la sobrecarga de trabajo y el exceso de burocracia, que suponen el 67% de las situaciones analizadas. También han subido "ligeramente" los problemas de convivencia respecto al año pasado, mientras que las ratios del alumnado parecen preocupar en menor proporción "ya que el problema parece haber arraigado de manera crónica y permanente entre las preocupaciones profesionales del profesorado".

Las consultas de los docentes también muestran que se acentúa la dificultad para impartir las clases, dato que se eleva hasta un 34% y que los profesores achacan al uso del móvil en las aulas, "cuestión que cada vez más preocupa no solo a los educadores, sino también a las familias", ha recordado el sindicato.

Respecto a la relación con las familias, ANPE señala dos hechos que han reflejado al menos un tercio de los docentes: que los padres no entienden el boletín de las notas LOMLOE (modificados este curso) y las faltas de respeto por parte de los progenitores hacia los profesores y maestros. Según el sindicato, dichos datos ponen de manifiesto la preocupación vinculada a "la simplificación de la evaluación", que según ANPE no se está utilizando por parte de los colegios, y "la pérdida de autoridad del profesorado, el cual se encuentra expuesto no sólo ante las familias, si no también ante los alumnos, ante el propio profesorado y el equipo directivo que deriva, en muchas ocasiones, en problemas emocionales y en una baja laboral".

Como conclusión, ANPE ve "urgente" establecer medidas que aminoren la preocupación y el estrés" de los docentes, estableciendo medidas que permitan "regular el exceso de responsabilidad" y trasladar a la Administración "la importancia de cuidar el estado emocional del profesorado si no queremos que éste caiga en una desmotivación profunda".