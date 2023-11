La conselleria de Educación busca fórmulas para pagar a los docentes de Educación Primaria que formaron parte de los tribunales en las oposiciones ordinarias del pasado verano. Como publicó este diario, en un primer momento la Conselleria rechazaba pagarles por el trabajo de los dos últimos días apoyándose en que no había justificación en ningún acta que fundamentara ese pago.

Los miembros de estos tribunales denunciaron que Educación se ahorraba unos 10.000 euros racanéandoles esos dos días de trabajo, en los que resolvieron reclamaciones y entregaron en conselleria toda la documentación pertinente. Aunque en un primer momento, cuando el representante de los tribunales acudió a pedir explicaciones el pasado lunes, le dijeron que no les pagarían ahora Educación ha asegurado que "su voluntad" es pagar y que estudia fórmulas para hacerlo y se ha pedido un informe a Inspección para que sirva como justificante de ese pago.

Formaron parte de los tribunales de las oposiciones de Primaria un total 50 personas. Según la normativa, cada una cobra alrededor de 100 euros diarios por sus tareas como miembro del tribunal (las dietas van aparte y hay variaciones ya que los presidentes cobran algo más, pero la media es de 100 euros diarios).

El proceso estaba previsto que finalizara el 17 de julio, pero un retraso en la convocatoria de las reclamaciones sobre la valoración de méritos (retraso culpa de la Conselleria, según los miembros de los tribunales) prolongó el proceso dos días más.

Los docentes afectados aseguran que no reclaman cobrar dos días de más por ese retraso (pese a que para algunos eso supuso pasar dos días más de lo previsto desplazado en otra isla o retrasar el inicio de las vacaciones o incluso perder billetes de avión), lo que piden es cobrar por el trabajo de esas dos jornadas en las que se dedicaron a resolver las reclamaciones y entregar en la sede de Educación los documentos consignados y el material de las oposiciones.

La semana pasada, los presidentes de los diez tribunales que se conformaron recibieron un mail de Educación instándoles a rectificar los documentos económicos por esos dos días de trabajo. El lunes, tras haber intentado previamente hablar con el departamento de Provisión, el presidente de uno de los tribunales se desplazó hasta la sede de Educación para tratar de aclarar la situación.

Desde la Conselleria, la respuesta que obtuvieron en un primer momento es que como en ningún acta consta que se haya producido ese retraso y ese error por parte de Educación, no se les puede pagar. Al preguntar este diario por esta cuestión a la Conselleria, ahondó en esta línea, indicando que i las actuaciones no están reflejadas en un acta «no se puede pagar por ellas porque es como si no se hubieran producido».

Los afectados rechazaron este argumento y recordaron que sí hay actas que prueban que estuvieron trabajando en fecha posterior al 17 de julio, cuando en teoría ya había acabado el proceso selectivo. Las actas de las reuniones especifican qué tareas acometieron esos días. Además, indicaron, incluso aquellos días estuvieron físicamente en la Conselleria para entregar los materiales, algo que está debidamente registrado.

Tras haber hecho pública su denuncia a los medios y al sindicato ANPE, parece que la situación se reconducirá.