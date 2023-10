El Partido Popular y Vox se reunirán esta tarde para tratar de reconducir la crisis de Govern y llegar a un acuerdo respecto a la libre elección de lengua y los presupuestos. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Toni Costa, y también lo han confirmado fuentes de la formación ultraderechista. "El objetivo es analizar cuáles son las situaciones del grupo parlamentario Vox y sus propuestas. Nosotros haremos hincapié respecto a nuestra medida e intentaremos llegar a un acuerdo, siempre en el marco del pacto de las 110 medidas que firmaron con el Partido Popular", ha expresado Costa.

Un encuentro donde se prevé que el conseller de Educación, Antoni Vera, esté presente para explicar a Vox cuál es el plan que maneja para implantar la libre elección de lengua el próximo curso. De hecho, esta era una de las principales demandas por parte de los ultraconservadores para sentarse a negociar. El objetivo de Vox es claro: conseguir una calendarización definida para aplicar la medida y también la segregación de los alumnos por aula. Algo que desde el Govern ya han asegurado esta mañana que no va a suceder. ""No estamos dispuestos a acordar propuestas imposibles. El Govern está dispuesto a acordar situaciones posibles, pero lo que vaya en contra del Estatut y la normativa vigente no podemos. En esta comunidad tenemos dos lenguas cooficiales, no una y tenemos que garantizar el conocimiento de ambas", ha asegurado el portavoz del Ejecutivo.

Por su parte, la propuesta desde la conselleria de Educación es llevar a cabo "un plan de actuación" para aplicar la medida en los colegios el próximo año. «En materia de lengua trabajaremos para que el derecho de las familias sea una realidad el próximo curso académico. Elaboraremos un plan de actuación que se iniciará en Infantil y que irá consolidándose en los diferentes cursos educativos año tras año" defendió Vera en el pasado pleno del Parlament.

Primera toma de contacto

De esta forma, el Partido Popular acudirá a la reunión con el objetivo de tratar de convencer a sus socios respecto a la propuesta planteada po Educación para el próximo curso. No obstante, desde el Govern defienden que está reunión será una primera toma de contacto entre ambas formaciones después de varias semanas y no esperan grandes avances en la misma.