El Govern ha vuelto a presentar el mismo techo de gasto que Vox rechazó hace apenas cinco días en el Parlament en una jornada que generó una importante crisis entre PP y sus socios, así como una división interna dentro del grupo parlamentario de la ultraderecha. El vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha asegurado que las circunstancias internas de Vox "no se si permiten llegar a un acuerdo" y ha pedido a sus socios que aclaren primero su situación para el "beneficio" de todos los ciudadanos: "No nos planteamos ningún plan B".

En este sentido, ha dejado claro que su única propuesta "realista" es la que presentó el PP el martes y ha reiterado que las segundas enmiendas estaban acordadas con Vox. Un acuerdo que niegan desde Vox. "Es evidente que hace una semana había más confianza en nuestros socios que hoy, dimos por hecho que teníamos un pacto", ha lamentado Costa.

El grupo parlamentario popular presentó cuatro enmiendas al texto original que finalmente no se pudieron votar en el pleno porque se registraron fuera de plazo. Dichas correcciones incluían lo siguiente: "Garantizar la libre elección de lengua en Infantil y Primer Ciclo de Primaria para el curso 2024/2025 en los centros que sea posible", "extender la libre elección de lengua en todas las etapas educativas a partir del curso 2025/2026 y, en todo caso, antes de que acabe la legislatura, sin excluir ninguna de las dos lenguas oficiales".

El Ejecutivo sitúa el techo de gasto en 6.365,5 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6% de gasto (418 millones) respecto al 2023. Asimismo, del aumento de 418 millones, 97 millones proceden de fondos Europeos Next Generation que ya estaban presupuestados en ejercicios anteriores. Así, el gasto nuevo sería de 320, 9 millones.

Tras la dura derrota de su propuesta estrella, Vox trató el martes de convencer a los allí presentes de que rechazaban el techo de gasto por cuestiones meramente técnicas ―"no cumple la normativa de aplicación, que debe ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto"―, aunque De las Heras acabó por confesar que el problema residía única y exclusivamente en la actitud y el compromiso del PP: "En el acuerdo no se hablaba de techo de gasto, por lo que no nos pueden atribuir incumplimientos, pero sí había pacto para la libertad de los padres para elegir la lengua de escolarización en todas las etapas educativas". Una reprobación que se convirtió en sentencia a los pocos segundos: "Tenían la oportunidad de votar a favor de la proposición. Sin embargo, los titulares hoy son: ‘El PP tumba la libre elección de lengua en las aulas que proponía Vox’. No sé cómo le llama usted a eso si no es incumplimiento".

Se prevé que los ingresos no financieros para 2024 ascenderán hasta los 5.859,4 millones de euros, mientras que los 506,1 millones restantes corresponden a los ajustes de contabilidad nacional. La parte más importante de los ingresos no financieros corresponde a los recursos del sistema de financiación autonómica, con una previsión de 3.963,3 millones de euros (67,6% de los ingresos), un 18,3% más de los recursos previstos para 2023.