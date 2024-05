Lletra menuda: Devoción y culto a la opaca incongruencia

Se puede discutir y matizar si a la hospedería de Lluc le conviene buscar rentabilidad directa en forma de hotel o si los peregrinos deben ceder el paso y el concepto de acogida a turistas que rinden culto preferente al deporte, pero que esto ocurra al margen de la ley, en forma de competencia desleal y cuando todavía resuena el eco de las palabras del obispo en las que el prelado casi limita el problema de la masiva saturación turística a las dificultades de acceso y al cambio de agenda en Lluc, va en perjuicio de la credibilidad de toda prédica a tono con la identidad del santuario insignia de Mallorca. Con tanta pedalada discordante, la diócesis está a punto de hacer parche en uno de sus mayores y mejores potenciales, ahora también seminario. Ésta no es cuestión menor en cuanto a credibilidad y atractivo, sea religioso, cívico o ambas cosas a la vez. Los alojamientos de Lluc están repletos estos días de unos ciclistas no reconocidos de cuya sobreabundancia en las carreteras de la Serra se lamenta monseñor Taltavull. Es difícil afinar más la puntería, suponemos que de forma involuntaria, para apedrear el tejado propio.

Pero el problema de mayor dimensión no está en la cantidad, sino en la condición y el método utilizado. Los servicios de inspección del Consell han abierto expediente a la gestión del santuario por disponer de un hotel no declarado como tal y, según todos los indicios, fuera de normativa. Son unas prácticas ideales para engrosar por vía de sanción el alto dispendio que ya ha supuesto el pago de indemnizaciones y silencios con los que se ha cerrado el agrio conflicto laboral que ha afectado a una parte de los trabajadores del complejo. Quedan sus cicatrices. Hoy ya no es admisible el método del hago lo que quiero, cómo considero oportuno y después pago, con el dinero de los benévolos y tolerantes fieles y el de las instituciones, claro. Así, la corresponsabilidad económica topa con una barrera infranqueable en Lluc.

El aire reparador de la credibilidad llegará al santuario el día en que su equipo directivo y la administración diocesana entiendan que la transparencia y la aplicación de la normativa civil son signos de coherencia. También que la gente perdona antes el error que la opacidad.

