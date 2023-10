Unos 300 pisos con valor acotado por el Govern pueden estar listos antes de un año

La entrada en el mercado de las nuevas viviendas a precio limitado que el Govern pretende impulsar va a ser lenta, según las estimaciones de la asociación de promotores de Balears, pero los efectos comenzarán a verse, aunque de forma muy limitada, antes de un año. En concreto, se apunta una previsión inicial de que en menos de doce meses se pueda acceder a unas 300, nacidas principalmente de la reforma de instalaciones ya existentes.

El hecho de que para poner en marcha las obras sea solo necesaria una declaración responsable hace que éstas se puedan desarrollar en poco más de seis meses, lo que explica que los primeros resultados se vean en la transformación de locales comerciales y de oficinas.

Muchos locales no son aptos

Sin embargo, se advierte que en el caso de los citados locales, aproximadamente la mitad de los que podrían estar disponibles no son aptos para ser convertidos en residencia, ya sea por situarse en zonas en los que esta reforma no es posible (se señala el caso de Palma y las vías calificadas como ejes comerciales), porque el planeamiento prohibe que tengan un acceso directo desde la calle y éste deba de ejecutarse ese en las zonas comunes del edificio, lo que no es posible en todos los casos, o porque no tengan suficiente fachada exterior y la ventilación necesaria para conseguir la cédula de habitabilidad.

También se apunta la posibilidad de que se pongan a la venta con una cierta celeridad las viviendas a precio tasado que surjan de la transformación de espacios que inicialmente se iban a destinar a locales comerciales en las promociones que están en marcha, o las generadas por la división de grandes residencias ya existentes para convertirlas en otras más pequeñas.

Sin embargo, se insiste en que antes de un año va a ser casi imposible que la oferta de este tipo de pisos sea significativa.

Plazos

En las actuaciones de nueva construcción, como la posibilidad de ganar alturas en edificios ya existentes o la modificación de proyectos de nueva edificación para ganar plantas o incorporar residencias de menor tamaño y más numerosas, se espera que los plazos sean mucho más prolongados, dependiendo en buena medida de la lentitud con que se tramiten las licencias en cada Ayuntamiento.

Por ello, desde la citada organización empresariales estima que durante la presente legislatura las medidas del Govern servirán para iniciar entre 2.000 y 3.000 viviendas a precio limitado, lo que no cubrirá ni de lejos el déficit existente, estimado en unas 20.000, para lo que serán precisas otras actuaciones en materia de suelo.