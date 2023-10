Antoni Amengual: «Me duele si alguien de la UIB se siente desamparado y no sabe dónde acudir»

El doctor Antoni Amengual, profesor del departamento de Física, fue nombrado el pasado mayo Síndic de Greuges de la Universitat, un cargo que asume con respeto y con la discreción requerida (apenas puede dar información sobre los casos que maneja para evitar que se identifique a sus protagonistas), aunque también con ganas de dar a conocer la existencia de esta figura garantista entre la comunidad universitaria: «Me sabría mal que alguien se sintiera desamparado y no supiera adónde acudir».

Pensando específicamente en los alumnos, que «desconocen la existencia de muchos de los servicios que tienen a su disposición», una de sus próximas acciones es reunirse con el Consell d’Estudiants. «Ya que existe el Síndic, que aprovechen», indica el docente, que sabe que hay un porcentaje de personas que no se animan a llamar a su puerta «por miedo» a las consecuencias de su queja, que ésta no caiga bien: «Todo el mundo debería asumir que alguien puede presentar una queja contra una decisión tuya, no es que vayan en tu contra».

Desde que tomó posesión, ha asumido ya 79 casos, de los que cinco han sido intervenciones de oficio. ¿Qué le ha motivado a tomar la iniciativa en estos cinco casos? Cuestiones relacionadas con la normativa, básicamente «vacíos o ambigüedades» que ha detectado y que cree que pueden generar problemas y que por ello él ha planteado recomendaciones de mejora a las facultades correspondientes, explica.

El curso 2022-2023 se iniciaron 165 casos, lo que suponen 54 más que el periodo anterior. La mayoría (65%) eran consultas; un 16%, registros de hechos; un 9%, mediaciones; un 8,5%, intervenciones y apenas un 1,8% fueron quejas.

Los meses de junio y julio son los que más demandantes, coincidiendo con las evaluaciones que es el tema, señala el profesor de Física Aplicada, que más casos genera, con estudiantes disconformes con las notas o que se quejan de que el profesorado no ha cumplido con los criterios y pautas reflejadas en la guía docente, el «contrato profesor-alumno» que llegó con el Plan Bolonia. Pese a estas reclamaciones que van llegando, en general Amengual cree que los profesores están ya «adaptados» a esta nueva forma de funcionar que supuso el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y muchos casos cree que «podrían solventarse aplicando los mecanismos ya existentes en la normativa».

Así, de las 165 actuaciones que tuvo el Síndic el curso pasado, 120 fueron de tipo académico. Otras 28 se relacionaban con la «vida universitaria», incluyendo 23 conflictos de relaciones laborales o interpersonales (este apartado crece desde 2017, aunque la cifra global sigue siendo muy reducida, destaca el Síndic).

Atendieron tres cuestiones relativas al campus o a servicios concretos y dos por posibles vulneraciones de derechos. Por cuestiones lingüísticas, la incidencia es casi nula: desde que está en el cargo Amengual asegura haber recibido solo una petición. Por materia laboral, el Síndic recibió diez casos el curso pasado y otras tres por cuestiones relacionadas con becas y ayudas.

Las memorias del servicio reflejan que en lo que se refiere al alumnado, la mayoría de casos llegan de la Escola de Postgrau y de las facultades de Educación; Economía; y Enfermería y Fisioterapia. Amengual relaciona este hecho con que estas facultades son las que tienen más estudiantes.

Los interesados pueden dirigirse al Síndic a través de su web, por mail, en persona o por teléfono. Las solicitudes no se admiten a trámite si son anónimas. Hay un canal específico para denunciar situaciones de acoso.