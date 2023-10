El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles reclamar “normas y precios coherentes” para el equipaje de mano en los aviones. Los eurodiputados demandan estándares uniformes en toda la UE sobre el tamaño del equipaje de los bultos que pueden llevar los pasajeros y sobre el precio de este servicio, dada la disparidad con la que actúan las aerolíneas y los problemas que enfrentan los viajeros dependiendo de la política de cada una. No obstante, las compañías se defienden alegando que esta resolución no es vinculante y, por tanto, no están obligadas a cambiar sus políticas al respecto.

Desde Baleares se ha perseguido esa disparidad con los equipajes de mano a través de la Dirección General de Consumo bajo el Govern de Francina Armengol, poniendo el acento en las políticas de las aerolíneas de bajo coste. Y también el ministerio de Alberto Garzón ha abierto expedientes sancionadores a varias low cost por el cobro de sobrecostes por el equipaje de mano. Las sanciones previstas para estas infracciones pueden llegar hasta el millón de euros en el caso de las más graves.

Pues bien, ahora es la Cámara europea la que informa en una nota de prensa sobre su resolución no vinculante, aprobada por el pleno a mano alzada, en la que se destaca las molestias e incomodidad generadas a los ciudadanos por la falta de coherencia entre las reglas que aplican las distintas compañías. El Parlamento reclama una revisión de la legislación de la UE sobre derechos de los pasajeros aéreos para solucionar este problema.

Sin normativa común

La ausencia de normativa común sobre el equipaje autorizado en cabina conlleva tarifas ocultas y dificulta la comparación de los precios al comprar billetes de avión. La situación se complica en caso de utilizar varias aerolíneas o de cambio de planes, señala el texto.

La ausencia de normativa común sobre el equipaje autorizado en cabina conlleva tarifas ocultas

Los eurodiputados piden a la Comisión que aproveche la revisión de la legislación vigente sobre servicios aéreos para garantizar el cumplimiento de una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE que dictaminó que las compañías no deberían cobrar un suplemento por equipaje de mano, siempre que este cumpla «requisitos razonables en términos de peso y dimensiones, y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables».

Costes ocultos: pagar por elección de asiento

El Parlamento también considera que los cambios legislativos deberían abordar otros “costes ocultos” en las tarifas aéreas, como los aplicados por elección de asiento.

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública de cara a la revisión del Reglamento sobre servicios aéreos, como parte de su estrategia de movilidad. En dicho normativa se establecen normas comunes para los servicios aéreos en la UE sobre los requisitos relativos a la licencia de explotación, la libre prestación de servicios y la posibilidad de restringirla excepcionalmente y la manera de presentar los precios a los consumidores

Las aerolíneas se defienden

Mientras tanto de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se remarca que la resolución aprobada en Bruselas no es vinculante, es decir, no es firme y, por tanto las compañías aéreas no están obligadas a cambiar su política de equipaje de mano en cabina. Además, la patronal recalca que las prácticas comerciales como el cobro de maleta en cabina son “perfectamente legales” y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria.

“El pasajero siempre tiene conocimiento del precio del vuelo que ha seleccionado desde el inicio", aseguran las aerolíneas

“El pasajero siempre tiene conocimiento del precio del vuelo que ha seleccionado desde el inicio, pudiendo elegir los servicios que precisa y acabar pagando por los que necesita”, defiende ALA.

Dese la patronal que lidera Javier Gándara se esgrime que sus prácticas responden al principio de dar capacidad de elección a los consumidores, de forma que cada consumidor, en cada momento, pueda elegir lo que precise”.

En este sentido, argumentan que hay muchos pasajeros que viajan sin equipaje de mano, que en el caso de alguna compañía aérea representan hasta el 40% de sus clientes. “Al fragmentarse los servicios se permite elegir y pagar sólo por aquellos que realmente se necesitan”.

Por otro lado, aluden a una “cuestión operacional: hay una tendencia a llevar la maleta en cabina y no facturar, pero los aviones no tienen capacidad física para acoger todas las maletas pequeñas o trolley de todos los pasajeros en cabina cuando no caben más de 90, aproximadamente, dependiendo del tipo de avión. En los casos en que supere la capacidad de trolley en cabina las sobrantes deben llevarse a bodega, lo que puede provocar demoras en la salida”.