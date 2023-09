Esta mañana, en un acto solemne, se ha inaugurado el año judicial en Baleares. Un acto que ha sido presidido por el magistrado Carlos Gómez, que ha defendido la figura de los jueces de Baleares en una profesión que se desarrolla con gran carencia de medios, tanto materiales, como humanos.

En los datos que figura en la memoria judicial del ejercicio pasado, los jueces de las islas resolvieron un total de 161.937 asuntos, lo que supone un aumento de más del 10 por ciento con respecto al año pasado. Sin embargo, este esfuerzo no se ha visto recompensado con una reducción del histórico retraso que vienen sufriendo los juzgados de las islas. Ello se debe a que el año pasado el número de asuntos que se presentaron fue de 167.400, lo que representa un 14 por ciento más que el ejercicio anterior. Ello supone que en estos momentos el número de asuntos pendientes por resolver por los jueces supera los 86.000.

Carlos Gómez, en su discurso, incidió en las carencias que padece la estructura judicial de Baleares. Afirmó que en estos momentos, como mínimo, hace falta 27 nuevos jueces, para dar respuesta a toda la carga de trabajo que sufre esta administración. No solo se precisan jueces, sino también juzgados. Así, tal como queda reflejado en la memoria, para hacer frente a la actual situación de conflictividad hacen falta que se creen 19 nuevos juzgados.

El presidente del TSJB, en sus exposición, ha pedido a los partidos políticos que alcancen un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y recordó que esta paralización afecta a la estructura judicial de Baleares, ya que están pendientes de nombrar el presidente de la Audiencia y el de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Baleares.

En su exposición de la inauguración del curso judicial, Gómez incidió en la necesidad urgente de mejorar los medios, que tradicionalmente han sido muy escasos en Baleares, para mejorar la efectividad de los juzgados de Baleares. Así, recordó que los propios abogados, a través de su Colegio, habían denunciado la situación límite en la que se encuentra esta administración, casi al borde del colapso, por diferentes circunstancias, como demuestra que se están señalando juicios para dentro de tres años.

Carlos Gómez también solicitó que se aumente el plus de insularidad para los funcionarios, ya que en estos momentos Baleares no es un destino deseable, ni para jueces, ni tampoco para el personal de los juzgados, ya que es un lugar muy caro, sobre todo por el alto precio de la vivienda. Ello explica que las plantillas de los juzgados no se cubran, ni siquiera con funcionarios interinos, porque la bolsa de empleados está vacía.

A pesar de todas estas carencias y falta de medios, el máximo representante de la judicatura balear reiteró el compromiso de los jueces con la sociedad y aseguró que seguirán trabajando y, sobre todo, aplicando la ley con independencia.

En este acto de la apertura judicial ha estado presente Marga Prohens, presidenta del Govern, acompañada por Gabriel Le Senne y la delegada del Gobierno, Aina Calvo. También han acudido los principales representantes de la judicatura y de las fuerzas de seguridad.

En el acto se rindió un homenaje a dos de los magistrados del TSJB que este año se han jubilado, como son Gabriel Fiol y Pedro Barceló.