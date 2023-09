Tres jóvenes denuncian la agresión homófoba de que la fueron objeto en un tradicional horno mallorquín este viernes, cuando estaban de visita turística en Sóller, donde fueron insultados por su condición de miembros de la comunidad LGTBI. Consternados ante la situación, decidieron ponerse en contacto con la empresa y desde la dirección de la misma les expresaron sus disculpas, además de condenar los hechos.

Sergi Pau vino con otro amigo desde Madrid a Mallorca para visitar a un tercero que vive en Palma. Este viernes al mediodía fueron los tres a Sóller y con ganas de “picotear” algo rico entraron en el Forn Sto. Cristo de la localidad. Estaba repleto de turistas y mientras decidían que degustar – “estábamos algo indecisos"–, se quedaron de piedra cuando uno de los dependientes tras el mostrador se refirió a ellos como “maricones de mierda”.

“Se ve que debió pensar que estábamos tardando mucho”, relata Pau, “y en alto, cerca de nosotros le dijo a otra dependienta: ‘Atiéndelos tú. Estos maricones de mierda…, yo lo respeto, pero no lo comparto. Vienen aquí en manada'”. Ante ese panorama que no se esperaban en el local mallorquín, a pesar de que “estamos acostumbrados a que nos griten por la calle”, se quedaron “en shock”. Este sábado Pau explica que “fue un fallo no saltar en ese momento” ante el agresor LGTBI. “Pagamos y nos fuimos. Vi que todos los que nos rodeaban eran turistas extranjeros y nosotros éramos los únicos chicos jóvenes. Se refería a nosotros”.

Viral en redes

La joven que les atendió fue muy amable y “con la mirada ya nos estaba mostrando su apuro por lo que acababa de pasar, lo estaba pasando mal”, dice Pau. “Nos dolió mucho, no habíamos hecho nada y como no supimos reaccionar en el momento, puse una reseña en Google y un tuit” en X. Su mensaje se viralizó, recibiendo diversidad de palabras de apoyo, tampoco faltaron algunos lamentables comentarios homófobos.

🏳️‍🌈Hemos sufrido una agresión LGTBI en este horno de Sóller, en Mallorca por parte del señor que lo regenta. Mientras una chica nos atendía, muy amable y muerta de vergüenza, el dueño se refería a nosotros como maricones de mierda. pic.twitter.com/cLX3tef4d7 — 𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶 𝗣𝗮𝘂 (@sergipau_) 15 de septiembre de 2023

Además de denunciarlo por las redes sociales, se pusieron en contacto con el centenario Forn Sto. Cristo. Y después les llamaron desde la dirección del horno, presentándoles sus disculpas. Sergi Pau agradece este gesto y destaca la actitud conciliadora y comprensiva de la empresa. “Recibieron llamadas por teléfono tachándoles de homófobos y las reseñas negativas en Google se estaban disparando. No es eso lo que buscábamos”, dice el joven, sino visibilizar una situación que continúa dándose contra la comunidad LGTBI.

Desde el Forn Sto. Cristo declaran a este diario que lamentan el mal trago que pasaron los chicos. “No hubo un enfrentamiento, no fue una agresión directa, pero duele igual y no tiene que pasar. Lo mejor de todo fue que pudimos hablar con Sergi y pedirle disculpas porque entendemos perfectamente la situación que vivieron”.

Sobre el trabajador que protagonizó el altercado, explican que seguirá trabajando en la empresa. Tendrán una charla con él al respecto. “No lo hizo con prepotencia, fue un acto involuntario pero es ya un señor muy mayor, está sordo y creyó que no le oirían”. Si bien no justifican los hechos, quieren destacar que se trata de “una buena persona que no sabía muy bien lo que había pasado, fue un día de mucho trabajo y el lamentable comentario lo deía para sí mismo”.

El Forn Sto. Cristo no ha pedido disculpas en las redes sociales porque no está presente en ellas, pero aprovechan para reiterar su condena hacia las conductas homófobas.

Sergi Pau y sus amigos se han puesto en contacto con Ben Amics para ver si pueden canalizar su denuncia por lo vivido en Sóller.