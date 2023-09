El aeropuerto de Palma vuelve a registrar un fin de semana con incidencias derivadas de la climatología adversa. Así, Sont Sant Joan registra más de 100 vuelos retrasados y 6 cancelados a causa de la DANA. Según informan desde AENA, los graves efectos que está generando el temporal en la Península están provocando dichas incidencias, especialmente en los vuelos de llegada a la isla. Unos atrasos que también están afectando a los vuelos de salida hacia destinos como Madrid, Sevilla, Bilbao o Valencia, entre otros. También se registran numerosos retrasos en los destinos internacionales como Londres, Amsterdam o Zurich.

En este sentido, la compañía aérea Vueling ha cancelado los vuelos que estaban programados entre los aeropuertos de Santander y Palma de Mallorca por "meteorología adversa". Así, no ha despegado el vuelo que debía salir a las 15.30 horas, y se prevé que tampoco lo haga el que estaba programado a las 17.35 horas en el aeropuerto Seve Ballesteros de la capital cántabra.

La aerolínea está trasladando a los afectados a través de sus redes sociales que trabaja para reubicar a todos los pasajeros en los siguientes vuelos disponibles, y les ofrece un hotel hasta su salida. En caso de que el vuelo propuesto no encaje con sus necesidades, les permite realizar un cambio de vuelo o solicitar el reembolso.

Las incidencias pueden continuar el domingo

Desde AENA aseguran que están trabajando para que el número de vuelos cancelados sean los menos posibles, pero no descartan que mañana siga habiendo retrasos en Son Sant Joan si la climatología no mejora. En el caso de Mallorca, Emergencias 112 ha gestionado este sábado un total de tres incidencias leves por la DANA en Mallorca. Las lluvias no han ocasionado incidentes importantes, aunque recuerdan que continúan activadas las alertas por lluvias y tormentas en Mallorca y las Pitiusas, por lo que piden "mucha precaución".

Baleares prevé un fin de semana inestable por la presencia de la DANA, con posibles chubascos y tormentas "fuertes" en Ibiza y Formentera, menos probables en Mallorca y descartables en Menorca, y con avisos activados ante este escenario de "incertidumbre". Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy se prevé que se descuelgue una masa de aire frío en niveles altos sobre el oeste de la Península, lo que hará que aumente la nubosidad en Baleares.