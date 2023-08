Llegan las primeras bicis eléctricas a Mallorca y podrán verse en las playas de cala d'or en playa de muro, en el Arenal o en cala gamba.

La característica novedosa de estas bicicletas es que son eléctricas, por lo que son respetuosas con el medio ambiente en comparación con las motos acuáticas que desprenden aceites que contaminan el mar. Llevan una batería que es fácil de transportar debido a su pequeño tamaño y se pueden cargar en cualquier enchufe de casa. Además el tiempo máximo de carga para que se complete la batería es de tres horas y consume una media de 0,20 céntimos.

Estos vehículos llegan de la mano de Salty Cycling introduciendo en Mallorca las nuevas bicicletas acuáticas eléctricas en mayo de este año con al menos cinco en la isla.

Una de las ventajas de este nuevo deporte es la capacidad y diversión que brinda, “es fácil porque cualquier persona que sepa nadar y montar en bici puede usarlas” comenta el director comercial de les Illes Balears, Samuel González. Uno de los requisitos que se piden es la mayoría de edad. Además el periodo de aprendizaje para conseguir el sentimiento de familiaridad con la bicicleta y su funcionamiento es de entre veinte y cuarenta minutos.

Son un gran atractivo turístico y una gran actividad física ya que puedes hacer ejercicio cardio vascular y si necesitas “ayuda” aplicas menos resistencia “es como una bici de spinning”, si quieres hacer ejercicio no pones resistencia y lo manejas tú, llega a una velocidad máxima de nueve nudos que son 20 km/h y si quieres no hacer ningún esfuerzo puedes simplemente dejar hacer al motor eléctrico todo el trabajo. “A esa velocidad, una caída en el agua apenas te puede hacer daño y mucho menos una marca o un hematoma, porque además cuando caes la propia bicicleta te aleja de ella para que no choque ninguna parte de tu cuerpo”, explica González.

“Ahora con las olas de calor los ciclistas que hacen sus rutas tradicionales por la carretera corren muchos riesgos, en cambio aquí no hay tráfico, estás refrescado y es un deporte en un medio muy adecuado para combatir el calor”, comenta González.

La exposición y demo son por la mañana para la gente que está interesada en probar la bicicleta realiza un previo registro en nuestra página web y después por la tarde exponemos la bicicleta”, apunta el director.

“Empezamos a hacer eventos de demostración en diferentes puntos de la isla en cala d'or en playa de muro, en el Arenal, en cala gamba” explica el director comercial.

Ahora mismo hay cinco empresas interesadas en ofrecer estas bicicletas a locales y turistas una nueva forma de diversión, ejercicio y turismo de playa modificado para “experimentar una nueva aventura”, explica González.

La sede central está en Villajoyosa, justo al lado d e Benidorm. Ahí está nuestro mecánico principal por lo que la proximidad hace posible el transporte y ampliación del número de bicicletas si fuera necesario en 48 horas. El año que viene la empresa tiene una previsión para la isla de unas 200 bicicletas.