El precio de la gasolina se dispara en Mallorca y vuelven las colas a las estaciones de servicio 'low cost'

Los ciudadanos cada vez llenan más las gasolineras low cost en busca de salvaguardar sus bolsillos, dejando las grandes estaciones de servicio para los turistas y la gente con gran poder adquisitivo.

Como es habitual en pleno verano, la demanda de carburantes sube y los precios también. La gasolina y el diésel repuntaron en su sexta semana consecutiva de subidas desde principios de julio, acumulando un encarecimiento de aproximadamente el 10% en lo que va de verano. Consolidándose así la gasolina en sus niveles máximos en lo que va de 2023.

Salvo por un pequeño paréntesis a finales de junio, los importes no han dejado de subir desde mediados de mayo. Ahora mismo, repostar gasolina ya sale más caro para los consumidores que un año atrás, cuando se aplicaba el descuento de 20 céntimos.

El precio medio de la gasolina 95 en Mallorca es de 1,81 euros, mientras que en estas mismas fechas el año pasado era de 1,84 euros, que aplicando el descuento quedaba en 1,64.

La autonetoil de la calle de Son Pendola cuenta con la gasolina más barata de Palma, el precio de la de 95 es de 1,679 euros, mientras que el diésel está a 1,509 euros.

«Vengo aquí porque es la más barata», explica Ricardo Martínez. El conductor se muestra pesimista ante la situación y cree que «ningún gobierno podrá cambiar esta subida de precios».

Manuel Fernández explica que «aunque esta gasolinera sea la más barata, sigue siendo cara de narices». No obstante, el ciudadano confirma que es la única gasolinera a la que va: «Prefiero moverme un poco y repostar más barato que ir a la que está más cerca de mi casa, que es mucho más cara», sentencia.

La BP de Son Granada cuenta con la gasolina más cara de Palma, el precio de la gasolina 95 es de 1,856 euros, mientras que el diésel está en 1,75 euros.

En esta gasolinera, ubicada en una zona turística, únicamente se escucha a extranjeros. «Vengo aquí porque está cerca de mi casa, está bien, no es muy cara», explica Charlie Brown, un turista inglés.

No obstante, a algunos conductores los vaivenes del precio de los carburantes no les quita el sueño. Pau Carbonell cuenta con un coche eléctrico y explica que es una inversión que vale la pena: «Si alguien puede permitírselo, debería comprar un coche eléctrico, porque se ahorra mucho». Carbonell explica que cada 100 kilómetros se ahorra «unos 8 ó 9 euros». «En comparación con un coche de gasolina casi no dan problemas, son todo ventajas», sentencia.

Otro grupo de ciudadanos están de celebración: los conductores de coches diésel. El precio medio de este combustible ha pasado de los 1,91 del año pasado a los 1,71 euros de este año.

No obstante, cabe recordar que la Ley Balear de Cambio Climático prohibirá la circulación de nuevos coches diésel en las islas a partir de 2025 (la ley estatal fija esa fecha en 2040). Aunque los matriculados anteriormente podrán seguir circulando.