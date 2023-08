Mallorquines en OnlyFans: «Yo no hago nada presencial, sólo vendo mi privacidad»

«Mallorca es muy cerrado, muy pequeño y todo se acaba sabiendo», aseguran los mallorquines Rocío Peña y Gerard Equis sobre la presencia de isleños en la plataforma de contenido adulto OnlyFans. «Mucha gente de aquí que se va a estudiar fuera se crea un OnlyFans porque aquí no se atreven», aseguran. «La península es tan grande que puedes ir por la calle diciéndolo y ni sorprende, eres uno más que ya lo hace», afirma Rocío Peña, alias Rocío Mallorca, creadora de contenido sexual en OnlyFans. Su pareja, Gerard, quien tiene una gran habilidad para las matemáticas como exjugador de póker, se dedica a gestionar el perfil de Rocío, además también ha creado una web, onlydevils.com, donde asesora a los usuarios para obtener más beneficios en la plataforma. «No es tan fácil ganar mucho dinero en esto solo subiendo fotos y vídeos, hay que ir más allá y trabajar mucho en una estrategia», afirma Gerard. «Hay que conectar con la gente ya que esa es la esencia de OnlyFans».

OnlyFans es una red social bajo suscripción donde los usuarios venden o compran contenidos, «es como Netflix», sostienen los entrevistados por este diario, lo único es que es de contenido sexual. «Si alguien quiere ver pornografía lo busca en internet y es gratis», cuenta Gerard. «Esto no lo es, necesitas pagar para verlo. La esencia de esto es que ofrezcas y hagas lo que quieren», cuenta Rocío.

La verdad es que no todo el mundo puede ser millonario gracias a crearse un OnlyFans, «eso que dicen que haces un par de fotos y las vendes y ganas una pasta no es tan sencillo, hay que saber tratar con la gente, tener empatía y crear una conexión duradera, fidelidad con el suscriptor para tener ingresos», afirma Gerard.

Para estos mallorquines que conocen la plataforma, se levantan «muchos prejuicios» cuando se habla de ella debido a su índole sexual.

«Si una persona viene y piensa que va a conseguir dinero fácil y rápido, no lo hará; como todo en la vida las ganas son lo que hacen la diferencia y si ya vas con miedo al qué dirán o qué pensarán de ti no conseguirás ser exitoso, es decir, ganar mucho dinero; hay que ser extrovertido, darse a conocer y que sea algo que forma parte de tu vida», comentan.

«Una persona que esconde esto de su vida no va a conseguir tantos ingresos como quien lo hace a cara descubierta», sostiene Rocío. «Para mí esto es un negocio y forma parte de mí, tengo mi propio móvil de empresa y pongo mis propios límites como autónoma; yo estoy dada de alta como autónoma porque al recibir una cantidad de dinero hay que declararlo». Cuando se le pregunta a Rocío por la prostitución y la supuesta obligación de algunas personas a recurrir a esta plataforma por necesidad manifiesta: «La única persona que crea la necesidad es uno mismo forzándose para alcanzar un nivel económico, no es algo que dé dinero rápido por mucho que se crea».

Añade también que OnlyFans le aporta «mucha libertad»: «Soy mi propia jefa, a mí me piden que haga unos vídeos o unas fotos específicas, pero yo pongo mis límites y si no quiero y va en contra de mis principios no lo hago».

«Yo no hago nada presencial, solo vendo mi privacidad, a mí no me toca nadie», puntualiza Rocío. «Todo lo que hago es online y por videollamada, es algo que no rompo ni romperé porque es mi criterio y son mis valores, luego ya si alguien por un poco más de dinero es capaz de hacerlo es distinto», afirma.

«Como cualquier negocio», se necesita analizar muchos datos, muchas variables y muchas relaciones para que el negocio sea fructífero, cuenta Gerard. «Hay que saber cómo atraer y conseguir un cliente fiel que compre tu suscripción, es importante diferenciarse de las demás, ver qué ha tenido éxito, qué ha gustado más y menos, ya que siempre habrá chicas más guapas, con mejores atributos».