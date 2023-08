Unos 60 activistas se han concentrado este mediodía en la plaza de Cort para protestar contra las corridas de toros en Palma, que se reanudan el próximo día 10 de agosto: "Mallorca se baña en sangre, vuelven a la isla aunque la mayor parte de la población rechaza la tauromaquia". Las organizaciones por la defensa de los animales AnimaNaturalis y CAS International denuncian que sea una actividad subvencionada con dinero publico y sea considerado como cultura: "Pedimos valentía y empatía a los politicos, que se pongan en la piel de los indefensos". Recuerdan además que en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox se incluye que, a partir de ahora, se permitirá a los menores acceder a las corridas de toros junto a sus progenitores.

La protesta, que ha durado alrededor de media hora, ha contado con activistas que "se ponen en la piel del toro" al estar tumbados al sol con el torso desnudo sobre un capote: "No lo hacemos por gusto, los animales nos tienen a nosotras y a nadie más porque no tienen voz". Así, reivindican que no tienen que esconderse porque lo que están haciendo es "lo correcto" y han agradecido a todos los implicados que hayan dedicado parte de su día a esta acción: "Tenemos que sentirnos orgullosos de estar aquí, estamos en lado bueno".

Mientras se llevaba a cabo la protesta, varias calesas con turistas han pasado por detrás de los activistas e incluso alguno ha tocado el claxon para reirse de ellos. Esto ha provocado momentos de tensión porque los manifestantes han acusado a los cocheros de "maltrato animal". Incluso una persona ha llamado "asesino de caballos" al conductor de la calesa que ha hecho sonar la bocina.

Además, durante la lectura del manifiesto han denunciado que los toros vivirán un "gran sufrimiento" durante sus últimos minutos de vida en la plaza y han pedido a los políticos que acaben con esta práctica. Todo ello bajo tres consignas: "Mallorca es antitaurina", "la tortura no es arte ni cultura" y "España, dejad de pagar para ver crueldad".

"El nuevo gobierno conservador de Partido Popular y VOX están fomentando este tipo de espectáculos sin escuchar razones éticas ni mirar las estadísticas de bajo interés por este tipo de espectáculos, las tradiciones son una manera de expresar quienes somos, y la sociedad balear dista mucho de identificarse con sangre derramada y el último suspiro de un animal torturado", manifiestan.