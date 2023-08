Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Melià Hotels, advirtió el pasado lunes al ejecutivo dirigido por Marga Prohens de la necesidad de "preservar" las notas positivas de la Ley Turística aprobada por el anterior equipo de Govern, liderado por Francina Armengol. Margalida Prohens, presidenta del Govern, ha respondido esta mañana al máximo mandatario de Melià Hotels, asegurando que no ha llegado al poder para "hacer una política en la que todo lo hecho anteriormente esté mal. Si hay cosas que son bien recibidas por el sector, deben continuar". De este modo, Prohens ha dejado la puerta abierta para mantener algunos puntos de la actual Ley en su nueva propuesta.

La presidenta ha hecho hincapié en la derogación de las moratorias turísticas que limitan la creación de nuevas plazas hoteleras hasta 2026, apuntando que "supone una inseguridad jurídica que además manda un mensaje pernicioso a los pequeños inversores, a los pequeños propietarios y a los jóvenes, que quieren iniciar una actividad económica en nuestra principal industria y la ley les dice que no hay espacio para ellos". Sin embargo, Prohens ha comentado que "no se puede crecer sin límites", y que "se debe crecer en valor, no en volumen".

Prohens ha confesado que recuperarán el "espíritu" de la Ley Turística de 2012 "para que toda la cadena de valores turística se pueda beneficiar de estos planes de modernización y de apuesta por la calidad". Por último ha informado que se recuperarán las bolsas para plazas turísticas que se eliminaron durante la pasada legislatura.