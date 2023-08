El Govern no sabe cuándo se aplicará la gratuidad en las guarderías: "Ahora mismo no podemos manejar un calendario" El portavoz del Ejecutivo, Toni Costa, no confirma la fecha en que estos centros formarán parte de la red complementaria de gratuidad de 0 a 3 años El Govern confía en que se aplique "lo más rápido posible"