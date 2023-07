Las entidades; Asociación de Clubs Náuticos de Baleares (ACNB), Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Baleares (ANADE), Associació d ́Empreses Nàutiques de les Illes Balears (AENIB), Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM), Asociación Española de Grandes Yates (AEGY), Balear Marine Cluster (BMC), Asociación de Industrias y Servicios Náuticos de Ibiza y Formentera (AISNEF), Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN), Asociación de Navegantes de Recreo (ANAVRE), Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa y Responsable (AMPRR), l’Associació de Pescadors de les Illes Balears (APIB) y la Federació d ́Associacions d ́usuais (FAIB), a través de un comunicado han manifestado su más profundo desacuerdo con la transferencia de capital desde Ports IB a otros departamentos del Govern Balear.

En el año 2020 se produjo una transferencia de capital desde Ports IB a la entidad Seveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de 10 millones de euros. Con anterioridad a este ejercicio, el Govern Balear ya aprobó otra transferencia de capital de 5 millones de euros al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).

En el comunicado han explicado que el pasado viernes, día 30 de junio de 2023, el Consejo de Administración de Ports IB, tenía previsto la celebración de una sesión extraordinaria, y su punto dos de la Orden del Día era autorizar, disponer y ordenar el pago de 16.733.000 euros de nuevo al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), sorprendentemente fue anulada dicha sesión extraordinaria.

Más de la mitad del presupuesto del ente público Ports IB, sale de lo que las instalaciones náuticas de gestión indirecta, clubes náuticos y marinas, pagan en concepto de canon y tasas, y por ende, a su vez muchos de estos ingresos provienen de lo que los baleares pagan por tener una embarcación en dichas instalaciones, a la vez que también se puede incluir aquí lo que abonan los usuarios de la gestión directa.

«No olvidemos que el 80% de las embarcaciones de nuestra comunidad son de una eslora inferior a 10 metros (náutica social)» indicaron.

«Cualquier balear, conoce bien el sacrificio que le cuesta tener una embarcación en nuestro archipiélago, para que luego el beneficio que se obtiene no se revierta en el mismo sector náutico y en la náutica social» añadieron. Esta pasada temporada, se abarataron el precio de las boyas dado que la gestión la tomaba el ente Ports IB, se veía incrementado su precio en un 21% de un ejercicio a otro. Hasta la fecha la náutica social no se ha contemplado como una actividad propia de Balears, no ha sido objeto de ninguna ayuda ni apoyo por parte de la Administración.