El chico de quince años de edad que la pasada semana se suicidó no se quitó la vida como consecuencia de su condición sexual. Según fuentes próximas a la víctima, el adolescente decidió suicidarse debido a que había suspendido el curso escolar y no quería pasarse todo el verano estudiando. Por lo tanto, el caso no tiene nada que ver con una supuesta persecución por su condición sexual. Las circunstancias que están detrás de esta muerte han sido comunicadas a la Guardia Civil, que desde el principio confirmó que se había tratado de una muerte voluntaria. Por ello, el caso se da por cerrado y no está previsto realizar ninguna diligencia más. Además de la información facilitada por los padres se ha constatado que el menor habría comunicado a unas amigas su decepción por las notas y se despedía de ellas.

Fuentes del entorno también han asegurado que a los más allegados no les constaba que el chico hubiera iniciado ningún tratamiento para cambiar de sexo. Tampoco consta que la familia haya recibido ninguna llamada de apoyo del colectivo LGTI, a pesar de que la asociación Ben Amics solicitaron a las administraciones que investigaran las causas que llevaron a este chico a suicidarse. Tampoco han recibido ningún tipo de ayuda psicológica. La familia se ha personado en el juzgado, porque ha abierto una investigación debido a las circunstancias que rodeaban esta muerte. Todo apunta que el caso se va a archivar, una vez que se han confirmado los problemas académicas que sufría el adolescente.