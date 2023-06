Las vacaciones ya contratadas no son suficientes para lograr la excusa

Debido a la celeridad con la que el presidente del Gobierno anunció la celebración de las próximas elecciones generales, que coincidirán con el periodo de vacaciones de muchos ciudadanos, se señaló que si las personas que ya tenían contratado un viaje antes de la convocatoria, serían exoneradas para asistir a la mesa electoral. Sin embargo, está situación no es del todo cierta. Según señalaron fuentes de la Junta Electoral, solo se aceptarán las excepciones cuando la cancelación del viaje represente un grave perjuicio económico a la persona, o familiares, de quien lo hubiera contratado y que ha sido elegida para formar parte de la mesa electoral. Si se trata de un viaje contratado pero el precio no es muy elevado, esta excusa no se va a aceptar. Es decir, este ciudadano elegido no podrá salir de viaje y tendrá que formar parte de la mesa electoral, bajo la posibilidad de ser denunciado si no cumple con esta obligación. Como en todos los procesos electorales se contemplan una serie de circunstancias para ser eximido de formar parte de las mesas donde se depositan los votos. La mayor parte de estas excusas suele ser por circunstancias de enfermedad o por la necesidad de atender, el día de los comicios, a una persona anciana o a un menor. Durante las pasadas elecciones autonómicas, solo en el término de la junta electoral de Palma, se tuvieron que resolver más de cuatro mil peticiones de excepción.

Las personas elegidas en el sorteo para constituir las mesas electorales recibirán en breve la notificación oficial.